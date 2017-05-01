وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

الجزائر - تشارك وزارة الدفاع الوطني إلى جانب 50 شركة جزائرية من مختلف القطاعات في معرض للمنتجات الجزائرية الذي يعد الاول من نوعه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يتم خلاله عرض الانجازات الصناعية التي حققها الجيش الوطني الشعبي حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية أشرفت على انطلاق فعاليات هذا المعرض أمس الاحد بمعية السفير الجزائري بموريتانيا وبحضور عدة شخصيات وكذا عدد من رجال الأعمال الموريتانيين.

وبالمناسبة --يضيف البيان-- "تلقت الوزيرة الموريتانية والوفد المرافق لها بجناح وزارة الدفاع الوطني شروحات وافية حول القدرات التصنيعية للجيش الوطني الشعبي والذي كان ممثلا في عدة مؤسسات على غرار مؤسسة الإنجازات الصناعية ومؤسسة الألبسة ولوازم النوم وغيرها والتي عرضت مختلف المنتجات المصنعة بوحداتها الإنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين وبأيدي عاملة وطنية الشيء الذي زاد في إعجاب الزوار الموريتانيين لجناح وزارة الدفاع الوطني لمختلف المنتوجات المعروضة".

وذكر نفس المصدر أن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي "تساهم في تعزيز النسيج الصناعي الوطني وكذا الحصول على أسواق أجنبية جديدة وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال المشاركة في فعاليات معرض المنتوجات الجزائرية المنظم برعاية وزارة التجارة والتي تستمر بنواكشوط إلى غاية 7 مايو 2017".