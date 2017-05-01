القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طاقات متجددة: بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أيار 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرات
طاقات متجددة: بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت

إيليزي- دشن وزير الطاقة و وزير الموارد المائية والبيئة  بالنيابة نور الدين بوطرفة اليوم الإثنين محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة  الشمسية بقدرة 3 ميغاوات بالولاية المنتدبة جانت بولاية إيليزي.

ومن شأن هذا المشروع الطاقوي الممتد على مساحة 5 هكتارات أن يساهم في تعزيز  منشآت وقدرات التموين بطاقة الكهرباء بذات المنطقة  وهو يندرج ضمن المشاريع  الصديقة للبيئة من خلال مساهمته في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة   فضلا على أنه يسمح بالاقتصاد في استعمال المواد الطاقوية.

وتوفر هذه المنشأة الطاقوية 160 منصب شغل مؤقت  حسب الشروحات المقدمة للوفد  الوزاري.

وبالمناسبة أعلن السيد بوطرفة عن مشروع جديد لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 36  ميغاوات لفائدة جانت و الذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة بين نهاية 2018 ومطلع  2019 .

وستساهم هذه الوحدة الطاقوية المرتقبة في تدعيم قدرات التموين بالكهرباء  بالولاية المنتدبة جانت ذات الطابع السياحي بامتياز و التي سيصبح لديها اكتفاء  في هذا المجال. كما أنها ستساهم أيضا في تطوير مختلف الأنشطة الصناعية  بالمنطقة  كما أوضح الوزير.

وتفقد وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة في ختام زيارته  لولاية إيليزي التي دامت يوما واحدا بمنطقة جانت دائما مدى تقدم أشغال مشروع  أنبوب نقل الغاز الطبيعي إيليزي- جانت بطاقة 150 مليون متر مكعب سنويا  وتلقى  شروحات وافية بشأنه .

وسيسمح هذا الأنبوب الممتد على مسافة 379 كلم الذي سيدخل حيز التشغيل نهاية  2017  بتموين وحدات الكهرباء بطاقة الغاز الطبيعي بمدينة جانت والقرى النائية  المجاورة لها (فضنون و إيفني و إهرير و منطقة برج الحواس) وهو يوفر 300 منصب  عمل ما بين مؤقت ودائم  حسب البطاقة التقنية للمشروع.

كلـمات مفتـاحيــة :
طاقات متجددة: بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أيار 2017 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 76 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود