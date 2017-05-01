طاقات متجددة: بوطرفة يدشن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بجانت

ومن شأن هذا المشروع الطاقوي الممتد على مساحة 5 هكتارات أن يساهم في تعزيز منشآت وقدرات التموين بطاقة الكهرباء بذات المنطقة وهو يندرج ضمن المشاريع الصديقة للبيئة من خلال مساهمته في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة فضلا على أنه يسمح بالاقتصاد في استعمال المواد الطاقوية.

وتوفر هذه المنشأة الطاقوية 160 منصب شغل مؤقت حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وبالمناسبة أعلن السيد بوطرفة عن مشروع جديد لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 36 ميغاوات لفائدة جانت و الذي ينتظر أن يدخل حيز الخدمة بين نهاية 2018 ومطلع 2019 .

وستساهم هذه الوحدة الطاقوية المرتقبة في تدعيم قدرات التموين بالكهرباء بالولاية المنتدبة جانت ذات الطابع السياحي بامتياز و التي سيصبح لديها اكتفاء في هذا المجال. كما أنها ستساهم أيضا في تطوير مختلف الأنشطة الصناعية بالمنطقة كما أوضح الوزير.

وتفقد وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة بالنيابة في ختام زيارته لولاية إيليزي التي دامت يوما واحدا بمنطقة جانت دائما مدى تقدم أشغال مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إيليزي- جانت بطاقة 150 مليون متر مكعب سنويا وتلقى شروحات وافية بشأنه .

وسيسمح هذا الأنبوب الممتد على مسافة 379 كلم الذي سيدخل حيز التشغيل نهاية 2017 بتموين وحدات الكهرباء بطاقة الغاز الطبيعي بمدينة جانت والقرى النائية المجاورة لها (فضنون و إيفني و إهرير و منطقة برج الحواس) وهو يوفر 300 منصب عمل ما بين مؤقت ودائم حسب البطاقة التقنية للمشروع.