لغة الحوار والتشاور للمركزية النقابية حققت "مكاسب مهمة للعمال"

تيارت- أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الاثنين بتيارت أن "لغة الحوار والتشاور التي لا تزال تدعو إليها المركزية النقابية حققت مكاسب مهمة للعمال".

وأفاد السيد سيدي السعيد خلال كلمة ألقاها في إطار مراسم الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال التي احتضنتها ولاية تيارت بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ووزير الثقافة ووزير العلاقات مع البرلمان بالنيابة عز الدين ميهوبي بأن "الاتحاد العالم للعمال الجزائريين قد انتهج فلسفة للحوار والتشاور وأن النضال النقابي للمركزية النقابية مبني على الثقة مع أرباب العمال ومع الدولة مما يسمح بتحقيق مكاسب للعمال".

وأبرز بأن "هناك تلاحم وتناسق بين المركزية النقابية والحكومة ورئيس الجمهورية مبني على الصدق فيما بيننا"، مضيفا بأن "التناسق والتلاحم الذي يجمع بين العمال المنضوين تحت لواء تنظيمنا النقابي ومسؤولين بولايات الوطن وكذا أرباب العمال يسمح لنا بتقوية البلاد مما من شأنه تمكين أبنائنا من العيش في الخير والسعادة".

وشدد عبد المجيد سيدي السعيد على ضرورة أن "لا ينساق النقابي وراء التعصب لحل مشاكل العمال"، قائلا "إننا حراس وجنود الاستقرار الاجتماعي وأن الجزائريين هم من يحافظون على استقرار البلاد حيث سيجدون النقابيين في المقدمة".

وأشار نفس المسؤول النقابي إلى حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن لا تكون للأزمة المالية الحالية أثار على عمال المؤسسات الوطنية ليذكر السيد سيدي سعيد على سبيل المقارنة بأنه مع "بداية التسعينيات وما فرضه صندوق النقد الدولي فقد تم في تلك الفترة تسريح قرابة 500 ألف عامل".

كما ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين "بالقرارين التاريخيين اللذين اتخذهما رئيس الجمهورية والمتمثلين في المصالحة الوطنية والتسديد المسبق للمديونية".

ومن جهة أخرى كشف المتحدث عن أن "عدد المنخرطين المنضويين تحت لواء المركزية النقابية قد وصل خلال سنة 2016 إلى 6ر2 مليون منخرط".

كما اعتبر بأن "تصويت العمال والنقابيين بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة سيبرز بأن الجزائريين قادرين على إيجاد الحلول فيما بينهم وأنهم لا يقبلون أي نصيحة من أي أحد ويرفضون التدخل في شؤون البلاد".

ودعا السيد سيدي السعيد العمال إلى الذهاب يوم الخميس المقبل إلى مراكز الاقتراع ،مؤكدا أن "تصويت العمال هو تصويت للجزائر وللاستقرار".

وللإشارة تميزت مراسم الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال التوجه لبلا مقبرة الشهداء بعاصمة الولاية حيت تم قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.

كما زار الوفد ورشات وحدة الهياكل الصناعية لعين بوشقيف التابعة للمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية والاطلاع على معرض منتوج المؤسسة المتمثل في مقطورات للشاحنات. كما تم بعين المكان إقامة مراسم توزيع عقود الامتياز للعقار الصناعي على 14 مستثمر ينشطون بالولاية.

واحتضنت القاعة المتعددة الرياضات عبد الله بلعربي لتيارت بالمناسبة مهرجان عمالي و معرض للصناعات التقليدية وآخر لمشتلة البطاطس فضلا عن تنظيم مسيرة لسعاة البريد.

وشهدت بلدية مدروسة إقامة مراسم توزيع على المستفيدين عقود الايجار ل3.390 مسكن عمومي ايجاري تتوزع على مختلف بلديات ولاية تيارت.

كما برمج أيضا التوقيع على اتفاقية بين قطاع التكوين المهني ومديريات التربية والجامعة والطاقة إلى جانب وضع حجز الاساس لمشروع حظيرة للألعاب المائية لمستثمر خاص وزيارة مصنع انتاج السيارات لعلامة "هونداي" بزعرورة.