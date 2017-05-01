تأجيل فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و تونس

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تأجيل إعادة فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و العاصمة تونس عن طريق عنابة و التي كانت مرتقبة يوم 2 مايو الجاري "إلى وقت لاحق" و ذلك لأسباب تقنية .

وأبلغت الشركة زبائنها في بيان " أنه و لدواعي تقنية تم تأجيل فتح هذا الخط إلى تاريخ لاحق".

وكان المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، قد أعلن مؤخرا عن فتح الخط الحديدي الجزائر- تونس بداية من مايو الجاري و ذلك بمعدل رحلة يوميا .

و يقدر سعر الرحلة الجزائر- تونس عن طريق عنابة ب 5.000 دج تقريبا فيما تصل مدة الرحلة إلى 6 ساعات.