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تأجيل فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و تونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أيار 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات
تأجيل فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و تونس

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن  تأجيل إعادة فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و العاصمة تونس عن طريق  عنابة و التي كانت مرتقبة يوم 2 مايو الجاري "إلى وقت لاحق" و ذلك لأسباب  تقنية .

وأبلغت الشركة زبائنها في بيان " أنه و لدواعي تقنية   تم تأجيل فتح هذا الخط   إلى تاريخ لاحق".

وكان المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله،  قد أعلن مؤخرا عن فتح  الخط الحديدي الجزائر- تونس بداية من مايو الجاري و ذلك  بمعدل رحلة يوميا .

و يقدر سعر الرحلة الجزائر- تونس عن طريق عنابة ب 5.000  دج تقريبا   فيما  تصل مدة الرحلة إلى 6 ساعات.

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تأجيل فتح خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر و تونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أيار 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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