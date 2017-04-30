القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التشغيل و المقاولاتية : الدول الإفريقية تلتزم بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 30 نيسان/أبريل 2017 10:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 124 مرات
التشغيل و المقاولاتية : الدول الإفريقية تلتزم بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية
صورة وأج

 

الجزائر  - التزمت الدول الإفريقية مساء يوم الجمعة  بالجزائر العاصمة بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية المرتبطة  بالتشغيل و المقاولاتية و ذلك عقب المصادقة على إعلان الجزائر العاصمة.

و يتضمن إعلان الجزائر العاصمة الذي توج أشغال الدورة الثانية للجنة الاتحاد  الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية و العمل و التشغيل  التزام  الدول المشاركة بالتوقيع و المصادقة على بروتوكول ميثاق إفريقيا لحقوق الإنسان  و الشعوب بشأن حقوق الأشخاص المسنين بإفريقيا.

و الهدف من هذا حسب ما جاء في الوثيقة هو الاستفادة السريعة من العائد  الديمغرافي المرتبط بهذه الفئة من السكان.

و في هذا الصدد  التزم المشاركون في هذه الدورة بدعم إعداد اتفاقية الأمم  المتحدة التي تدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص.

كما تعهدت الدول المعنية بمضاعفة الإجراءات الوطنية لتمكين المرأة في سوق  العمل و ذلك وفق ميثاقي الاتحاد الإفريقي حول المرأة و الطفل و أجندة  منظمة  الأمم المتحدة ل 2030 إضافة إلى نتائج الدورة ال61 للجنة الأممية حول قضايا  المرأة (مارس 2017).

و يتضمن إعلان الجزائر كذلك التزام القارة السمراء بالاستمرار في التعاون مع  الاتحاد الإفريقي بخصوص الحملة الرامية إلى إنهاء ظاهرة زواج الأطفال  وغيرها  من الظواهر التي تمس هذه الفئة الهشة من السكان.

و من جهة أخرى  دعت الدول الإفريقية  لجنة الاتحاد الإفريقي للشؤون  الاجتماعية الى التعاون مع الهيئات على غرار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا و  منظمة العمل الدولية بشأن ترقية توقعات عرض وطلب الكفاءات و إعداد نموذج مشترك  في هذا السياق.

كما دعت الدول الإفريقية إلى التعاون مع شركائها و غيرهم على غرار منظمة  الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض تسهيل  توسيع الحماية و الضمان الاجتماعي للعمال غير القانونيين في المناطق الريفية و  تشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الى الرسمي عن طريق تنفيذ مشترك  للسياسات و الوسائل ذات الصلة للاتحاد الإفريقي و منظمة العمل الدولية.

كما استوقفت اللجنة المختصة الإفريقية لأجل تبني موقف إفريقي مشترك حول  مستقبل العمل في القارة إضافة إلى استكمال مسار وضع أموال للتشغيل و الانسجام  الاجتماعي.

و طالبت الدول الإفريقية في الختام بمبادرة مشتركة (مفوضية الاتحاد الإفريقي  و البنك الإفريقي للتنمية و منظمة العمل الدولية و اللجنة الاقتصادية  الإفريقية) بخصوص تشغيل الشباب لغرض التاكد من مطابقتها مع خارطة طريق الاتحاد  الإفريقي حول العائد الديمغرافي و إدماج الاستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي  للتنمية  حول تشغيل الشباب في القارة.

و للتذكير انطلقت اشغال الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية  المختصة في التنمية الاجتماعية و العمل و التشغيل في 24 أبريل الجاري  تحت  شعار "الاستثمار في التشغيل و الضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد  الديموغرافي"  بحضور أزيد من أربعين دولة إفريقية و جرت الأشغال على مستوى  وزاري (26-28 أبريل) و الخبراء (24-25 أبريل).

 

و ستنعقد  الدورة المقبلة (التي تنظم كل سنتين)  في أبريل 2019 بكوناكري تحت  رئاسة غينيا  حسبما أعلن عنه عقب لقاء الجزائر العاصمة.

 

 

 

ا

كلـمات مفتـاحيــة :
التشغيل و المقاولاتية : الدول الإفريقية تلتزم بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 30 نيسان/أبريل 2017 10:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 124 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 