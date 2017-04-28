سوناطراك: الجزائر ستبقي على مستوى صادراتها النفطية و الغازية مع ضمان تزويد السوق الوطنية

باريس- أكد المدير العام لشركة سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور اليوم الخميس بباريس أن الجزائر ستبقي على مستوى صادراتها من النفط و الغاز مع ضمان تموين السوق الوطنية.

و بعد تطرقه لتحديات و فرص صناعة المحروقات في الجزائر خلال تدخله في قمة النفط الدولية ال18 أبرز ولد قدور قائلا " سنواصل تأمين تزويد سوقنا الداخلية.

سنحاول الحفاظ على مستوى الصادرات من النفط و الغاز و النظر في امكانية زيادة هذا المستوى".

وصرح السيد ولد قدور للمشاركين في هذه القمة وزراء و رؤساء مؤسسات تنشط في قطاعي النفط و الغاز و كذا خبراء دوليين أن الجزائر تطمح إلى أن تصبح " بلدا جذابا" للصناعة النفطية الدولية.

و استرسل السيد ولد قدور قائلا " لدي رؤية واضحة بالنسبة لمستقبل قطاع الطاقة في بلدي و للدور الذي بإمكان شركتي الاضطلاع به في المستقبل".

و أضاف المسؤول الأول في هذا الصدد بأن سوناطراك تهدف إلى تنويع نشاطاتها و كذا إلى الاستثمار أكثر وأكثر في مصادر الطاقات المتجددة بالخصوص في الطاقة الشمسية و التي تستفيد منها الجزائر بكثرة.

و تتوفر الجزائر الذي يعتبر أكبر بلد في افريقيا و البحر الابيض المتوسط و العالم العربي من حيث المساحة على أحد أكبر الحقول الهائلة من الطاقة الشمسية في العالم بأزيد من 5 ملايير جيغاهيرتز /سنويا.

و يقدر معدل ضوء الشمس عبر التراب الوطني بأزيد من 2500 ساعة و يتجاوز ال3600 ساعة في بعض المناطق من التراب.

و يشير السيد ولد قدور قائلا " نحن عازمون على تطوير مواردنا أخذين في الحسبان الانشغالات الاجتماعية و البيئية".

و على صعيد أخر أوضح المسؤول بأنه في مجال الاستكشاف و الانتاج ستبقي سوناطراك على مخططها للتنمية ما قبل الانتاج لا سيما في المشاريع الهيكلية من أجل ضمان النمو و ذلك مقابل غلاف مالي يقدر بحوالي 70 مليار دولار أمريكي للفترة 2017-2021 و الذي يرتقب استثمار ما قيمته 8 ملايير دولار في العام في نشاطات الاستكشاف و الانتاج.

وأكد بأن مضمون استراتيجية سوناطراك في مجال الاستكشاف و الانتاج يشمل التقليص من التكاليف كأولوية من أجل جعل الاستثمارات المستقبلية أكثر ربحا.

و أوضح السيد ولد قدور بشأن التنقيب بأن الشركة الوطنية التي يسيرها قد سجلت نتائج جيدة وأن الاستكشافات بقت متواضعة مضيفا " في المتوسط لدينا 30 استكشاف بحجم متوسط منذ 2010" فيما تبقي الاحتياطات " جيدة".

وأشار ولد قدور إلى أن استثمارات (CAPEX) الشركاء في مجال الاستشكاف في انخفاض منذ 2010. ويضيف ولد قدور انه في المجموع تم استثمار 4ر2 دولار أمريكي في اطار الشراكة خلال الفترة 2010-2016 أي معدل 300 مليون دولار امريكي في السنة مبرزا في هذا الصدد أن معظم الاستثمارات (CAPEX) تدعمها شركة سوناطراك.