تحضير مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار (وزير)

وهران - أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بوهران بأنه يجري إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار.

"إننا نعكف على مشروع دفتر الشروط لتنظيم سوق قطع الغيار" كما أبرز الوزير خلال تدخله عند افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة بحضور حوالي 200 ممونا وطنيا وأجنبيا.

وذكر السيد بوشوارب بأنه مقتنع بأن التنافسية الشاملة لشعبة السيارات تنم عن تنافسية كل حلقاتها بدءا بالآمرين الكبار الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المناولة مضيفا بأن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار ترقية مناخ إقتصادي مواتي لتنمية الشعبة.

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الجزائر تخوض غمار الصناعات الهيكلية مثل الحديد والصلب وتعتزم الاستثمار في المعادن الخاصة.

وبالنسبة لصناعة البلاستيك سطرت الحكومة مخطط طموح في البتروكيمياء يرمى إلي ضمان وفرة المواد المشتقة من البترول حسبما أبرز السيد بوشوارب.