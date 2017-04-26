المرسوم التنفيذي المتعلق بوكالات السفر يهدف إلى مكافحة البيروقراطية

عين الدفلى- أشار وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري اليوم الثلاثاء بعين الدفلى إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بوكالات السفر يهدف إلى تسهيل انشائها و مكافحة البيروقراطية.

و خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب زيارة العمل و التفقد في ذات ولاية أشار السيد نوري إلى أن اصدار المرسوم التنفيذي المذكور يهدف إلى مكافحة البيروقراطية في القطاع مضيفا أن بفضل هذا النص لن يلزم المسؤولون عن وكالات السفر القيام بتجديد رخص مؤسساتهم بعد مرور 3 سنوات من النشاط.

و استطرد الوزير قائلا " كان للبيروقراطية لا محالة أثر جد سيئ على وكالات السفر وعلى قطاع السياحة بصفة عامة و من الضروري اكثر من أي وقت مضى مكافحة كل الممارسات التي قد تكبح نمو القطاع" معلنا في هذا الصدد عن وجود ازيد من 2000 وكالة سفر تنشط عبر القطر الوطني.

و لدي تطرقه إلى مسألة الاستثمار في قطاع السياحة أشار الوزير إلى ان " 100 مشروع من أصل 584 مشروع قيد الانجاز يواجه مشاكل مالية" مشيرا في ذات السياق إلى وجود " مشاورات مع الوزارة الأولى من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة".

و كشف الوزير في هذا الاطار عن " وجود لجنة تعمل مع وزارة المالية من اجل حث البنوك على منح المزيد من التسهيلات لفائدة المستثمرين".

و استرسل الوزير قائلا " نحن نأخذ على محمل الجد كل المشاكل التي قد تكبح الاستثمار السياحي" مركزا في هذا الشأن على انه ينبغي تنصب كل المجهودات في ابراز مؤهلات الجزائر من أجل جعلها قبلة سياحية".

و خلال زيارته للولاية تنقل أولا الوزير إلى المحطة الحموية حمام ريغة أين تم تقديم له عرض حول تحديث وتأهيل هذا المركب .و دعا السيد نوري إلى تعجيل وتيرة تنفيذ الأشغال مع التركيز على الفاعلية التي يجب أن تتسم بها الاشغال محذرا من استغراق هذه الورشة وقتا طويلا.

و في منطقة قريبة من المحطة الحموية وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز فندق 3 نجوم بسبعة طوابق يتربع على مساحة 14700 م2 تقدر قيمته بحوالي 785 مليون دينار.

و بهذه المناسبة شدد الوزير على ضرورة تحسيس المستثمرين وتوجيهم نحو مجالات من شأنها أن تضمن نجاح مشاريعهم.

كما دعا الوزير لدى زيارته لدار الصناعات التقليدية بخميس مليانة الحرفيين المحليين إلى الإحتكاك مع زملائهم في المناطق الأخرى للبلاد مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض تشكل الوسيلة المثلى من أجل التحسين واكتساب المعارف.

وتابع بمليانة عرضا حول عملية ترميم قبر سيدي أحمد بن يوسف قبل أن ينتقل إلى المتحف و ورشة أسلحة الامير عبد القادر.

و صرح أن مليانة تشكل قطبا ثقافيا و سياحيا في المقام الاول داعيا إلى ضرورة اعادة تأهيل هذه المنطقة.

وتفقد السيد نوري في العطاف مشروع انجاز محطة حموية تابعة لاحد الخواص حيث بلغت نسبة انجاز حمامها 65 بالمائة.

و نظرا لتوقف أشغال انجاز هذه المحطة منذ عدة سنوات لأسباب مالية التزم السيد نوري أمام صاحبها بعدم ادخار جهد حتى يتم استئناف الاشغال في الآجال القريبة