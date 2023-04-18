افتتاح المهرجان ال5 لهندسة الأرض بالجزائر العاصمة 

الجزائر - تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة تدشين المهرجان ال5 لترقية هندسة الأرض و ذلك بافتتاح المعرض المتنقل "هندسة الأرض اليوم".

ونظم المعرض ال5 لهندسة الارض المقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالشراكة مع الصالون الدولي ال20 للبناء و مواد البناء و الاشغال العمومية (باتيماتيك) الذي دشن في ذات اليوم.

ويقترح المنظمون على الزوار معرض "هندسة الارض اليوم" الذي يضم 40 عملا للمهندسين المتأهلين لنهائيات جائزة الارض العالمية للمهندسين المعاصرين في الارض و المخصصة هذه السنة للتصاميم بالصلصال الخام.

كما يبرز المعرض من خلال صور فوتوغرافية و بطاقات فنية اعمالا مختلفة (مساكن و محلات و مدارس و معارض فنية ...) المزايا التقنية و الجمالية و الايكولوجية للبناء بالطوب الخام و عديد الإمكانيات التي توفرها هذه المادة.

و يركز المعرض الذي يهدف الى ترقية هندسة الارض على الجانب الاقتصادي لتلك التقنيات سواء من حيث تكاليف البناء او فيما يخص استهلاك الطاقة كما يكمن الهدف في التأكيد على ان الارض توفر نفس امكانيات التصميم مثل المواد الأخرى مع الاحتفاظ بإمكانية الرسكلة في عين المكان.

و بمناسبة التدشين الرسمي لمعرض باتيماتيك زار وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزير الثقافة عز الدين ميهوبي معرض "هندسة الأرض اليوم".

كما تم بالمناسبة افتتاح اول ورشة لتعليم تقنيات البناء بالطوب من تنظيم المركز الجزائري لترقية هندسة الارض و ذلك لفائدة طلبة المدرسة متعددة التقنيات للهندسة و العمران بالجزائر و كذا لأساتذة التكوين المهني و المهنيين من قطاع البناء.

في هذا الصدد، أعلنت مديرة المركز الجزائري لترقية هندسة الارض ياسمين تركي عن تنظيم يوم اعلامي و تحسيسي يوم 26 ابريل الجاري حول هندسة الارض و البناء المستديم و الإدماج الثقافي لهذه التقنيات.

للتذكير، أن المعرض الذي دشن في مايو 2016 بغرونوبل (فرنسا) سيتواصل بالجزائر الى غاية 27 ابريل قبل ان يشرع في جولة إلى عديد المدن الجزائرية.