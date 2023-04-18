الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تراهن على نشاط الشحن لتحقيق توازن في  حصيلتها المالية في آفاق 2023

الجزائر - تراهن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على نشاط الشحن قصد تحقيق في آفاق سنة 2023 توازن في حصيلتها المالية المتوقفة بشكل واسع على دعم الدولة، حسبما أكده المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله يوم الأحد بالجزائر العاصمة.

وخلال منتدى الجزائر-اقتصاد صرح السيد بن جاب الله أن " الحصيلة المالية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتوقف بشكل واسع على دعم الدولة. و بالرغم من الارتفاع الكبير في عدد المسافرين خلال السنوات الخمسة الأخيرة غير رقم أعمال الشركة سجل ركودا مرده خسارة حصص في السوق في نشاط الشحن".

وبالتالي، فان الشركة تواجه منذ عدة سنوات صعوبات من أجل تمويل نشاط الاستغلال مما جعلها في " وضع مالي سيئ" على حد قوله.

وبهدف معالجة هذا الوضع فان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي تقدر حصتها حاليا ب 2 بالمئة من سوق نقل البضائع تعتزم تجسيد برنامج واسع من أجل تطوير هذا الفرع في آفاق سنة 2019 من خلال اقتناء عتاد جديد و قاطرات مخصصة لنقل البضائع.

وعليه، تراهن الشركة ايضا على فرعها المختص في الشحن " لوجستيك السكك" من أجل تطوير المنتوجات و العروض القادرة على جلب الزبائن المحتملين لاسيما النقل بالحاويات.

كما تنوي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاستفادة من تطوير الصناعة المنجمية في إطار أربعة مشاريع لتحويل الفوسفات و مشروع الحديد و الصلب بمنطقة بلارة من اجل رفع حصتها في السوق خلال السنوات القادمة.

وبخصوص نقل الحبوب ترغب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أيضا في زيادة حصصها في السوق بعد إنشاء أربعين مخزن للحبوب عبر التراب الوطني من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب.

و بموجب هذا المخطط التنموي تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية رفع عائداتها الخاصة بنقل الحبوب بثلاث مرات مما يسمح لها بتحقيق توازن في حصيلتها المالية في افق سنة 2023، حسب السيد بن جاب الله.

- مخطط استراتيجي ب240 مليار دج بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة--

وفي ذات السياق، أعلن مدير المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي تضم 11 فرعا و تساهم في رأس مال الشركتين المشتركتين عن مخطط أعباء ب 240 مليار دج على مدى الخمس سنوات المقبلة مبرزا ان ذلك سيساهم في تحسين صحتها المالية.

وعاد السيد بن جاب الله ايضا الى مخطط تنمية الشركة الذي يتضمن على وجه الخصوص استلام نحو اربعين قاطرة في أفق 2019 ستضاف الى زهاء ثلاثين قاطرة تم اقتناؤها مؤخرا. كما أشار إلى أن الشركة أطلقت مؤخرا برنامجا لإعادة تأهيل و تحديث 202 قاطرة.

ومن جهة أخرى، أعلن عن فتح خط سكة حديدية عنابة-تونس اعتبارا من مايو المقبل بمعدل رحلة واحدة في اليوم.

ويبلغ السعر التقديري للرحلة الجزائر-تونس مع توقف في عنابة ب 5.000 دج علما ان مدة الرحلة تدوم ست ساعات.

كما أعلن مدير المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن فتح ابتداء من شهر مايو المقبل خطي سكة حديدية وهران-سعيدة وتقرت-سكيكدة عبر بسكرة ابتداء من شهر جويلية المقبل.

نقلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سنة 2016 اكثر من 37 مليون مسافر و هي تسعى لبلوغ 45 مليون مسافر سنة 2017.

وقد حققت الشركة سنة 2016 رقم اعمال قدر ب 4 ملايير دج منها 50 بالمائة حققت بفضل نقل المسافرين و 50 بالمائة بفضل نقل السلع.

و بالنسبة لسنة 2017 تتوقع تحقيق رقم إعمال يقدر ب 6 ملايير دج.