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بحث وسائل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
بحث وسائل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة

الجزائر  - شكلت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة  بالنيابة  عبد المجيد تبون يوم الأحد بالجزائر مع مساعد ممثل الولايات  المتحدة الامريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط  دانيال مولاني   حسبما أفاد به بيان للوزارة.

  وأوضح السيد تبون خلال هذا اللقاء ان الاجراءات الأخيرة المتعلقة بتنظيم  الاستيراد لا تؤثر على مستوى التعاملات التجارية بين البلدين  مؤكدا ان هذه  الاجراءات لاسيما ما يتعلق برخص الاستيراد تهدف إلى تنظيم مجال التجارة 

الخارجية وترشيد فاتورة الواردات وحماية المنتوج الوطني وحقوق المستهلك  يضيف  نفس المصدر.

وجدد الوزير خلال اللقاء التزام الجزائر بتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية بين  الجزائر والولايات المتحدة وكذا شركائها الأوربيين والعمل على تعزيزها  وتطويرها.

كما رحب بالعمل المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة لإنشاء مشاريع  استثمارية مشتركة في مجال إنتاج السلع التي تستورد حاليا  مما يعود بالنفع على  الطرفين.

وثمن من جهته السيد مولاني الاجراءات والمعايير التي وضعتها وزارة التجارة  مؤخرا  خاصة وأنها "لا تؤثر على المصالح المشتركة بين البلدين".

وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة في  مختلف المجالات خاصة ما تعلق بكثافة حجم التبادلات التجارية  حسب البيان.

 

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بحث وسائل تعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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