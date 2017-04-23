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تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 15:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات
تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر

الجزائر-اتفقت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية  يوم الأحد بالجزائر العاصمة على تحفيز كبرى المخابر الأمريكية  على تطوير استثماراتها في الجزائر و ذلك خلال الاستقبال الذي خص به وزير الصحة  و السكان و اصلاح المستشفيات  عبد المالك بوضياف ممثل الولايات المتحدة  الأمريكية للتجارة و رئيس الوفد الأمريكي المشارك في الدورة الخامسة لمجلس   الاتفاق الجزائري-الأمريكي حول التجارة و الاستثمار  دانييل لورانس مولاني.

خلال المحادثات التي جرت بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر  اتفق الطرفان على "العمل سوية في إطار مقاربة تعود بالفائدة المتبادلة على  تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر للاستفادة من  وضعها كأرضية اقليمية مستقبلية في مجال الانتاج الصيدلاني  سيما في مجال  الأدوية المبتكرة المنبثقة عن لبيوتكنولوجيا"  حسبما أفاد به بيان لوزارة  الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. 

و أوضح ذات المصدر أن هذه المحادثات التي تندرج في إطار "تعزيز" تعاونهما  الثنائي في هذا المجال قد سمحت "بتقييم واسع لوضع التعاون  الثنائي في مجال الصحة لاسيما في مجال الاستثمار الصيدلاني الذي عرف انتعاشا ديناميكيا بفضل الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".

و شكلت المسائل المتعلقة بترقية استثمار المؤسسات الصيدلية الأمريكية في  الجزائر "فرصة للطرف الجزائري لتقديم الاجراءات التحفيزية  و تقييم الإطار التنظيمي الوطني في مجال الرقابة و التسجيل و ولوج السوق".

للإشارة فان هذا الإطار التنظيمي "مستلهم من أفضل المعايير الدولية و يسمح للجزائر أن تكون رائدة اقليميا في مجال مطابقة الأدوية المسوقة".

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تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 15:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

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