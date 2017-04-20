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محادثات جديدة جزائرية-أمريكية مرتقبة حول التجارة والاستثمار

  أدرج يـوم : الخميس, 20 نيسان/أبريل 2017 09:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرات
محادثات جديدة جزائرية-أمريكية مرتقبة حول التجارة والاستثمار

واشنطن- تعقد  الجزائر و الولايات المتحدة يوم 24 ابريل  المقبل بالجزائر العاصمة الدورة ال5 من المحادثات بخصوص الاتفاق الاطار حول  التجارة والاستثمار، حسبما علم اليوم الأربعاء من سفارة الجزائر بواشنطن.

و أوضح ذات المصدر ان الوفد الأمريكي سيترأسه السيد دانيال مولاني مساعد مكتب  الممثل الأمريكي للتجارة المكلف بأوروبا و الشرق الأوسط.

اما اللقاء فسيشكل مناسبة لدراسة عديد الملفات الاقتصادية المتعلقة بمناخ  الأعمال و انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية و دخول الشركات الأمريكية  للسوق الوطنية.

كما سيتم التطرق إلى الاستثمار في قطاع الفلاحة و الصناعة الصيدلانية و  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين  الذين أعربا عن ارتياحهما لانتظام  المحادثات حول هذا الاتفاق.

و أشار ذات المصدر إلى "ان الحفاظ على دورية تنظيم تلك الاجتماعات يعد  اداة لتقييم نوعية العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة الذين يؤكدان عن  ارتياحهما لمواصلة المشاورات بشكل يسهم في ترقية علاقاتهما المرتبطة  بالأعمال".

و كانت الولايات المتحدة قد جددت التأكيد خلال الدورة الرابعة للمحادثات حول  هذا الاتفاق التي جرت في سنة 2016 بواشنطن عن التزامها بمرافقة الجزائر في  مسار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

و يهدف الاتفاق الاطار حول التجارة و الاستثمار الذي وقعه البلدان في سنة  2001 إلى ارساء حوار اقتصادي سنوي و تعزيز علاقات الاعمال و التجارة بين  مؤسسات البلدين.

اما في سنة 2016 فقد أصبحت الجزائر مجددا مقبولة في النظام الأمريكي  المعمم للأفضليات التجارية الذي يعد الية تسهل للبلدان المستفيدة تسويق  منتجاتها في السوق الأمريكية و معفية من الحقوق الجمركية.

 

و يتعلق هذ النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة في سنة  2004 بالمنتجات المصنعة و المنتجات نصف المصنعة و بعض المواد الفلاحية و الصيد  البحري و الصناعات التقليدية إلا ان القليل من المنتجات الجزائرية نجحت في  ولوج السوق الامريكية في اطار هذا النظام التعريفي الايجابي.

كلـمات مفتـاحيــة :
محادثات جديدة جزائرية-أمريكية مرتقبة حول التجارة والاستثمار
  أدرج يـوم : الخميس, 20 نيسان/أبريل 2017 09:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرة   شارك

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