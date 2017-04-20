محادثات جديدة جزائرية-أمريكية مرتقبة حول التجارة والاستثمار

واشنطن- تعقد الجزائر و الولايات المتحدة يوم 24 ابريل المقبل بالجزائر العاصمة الدورة ال5 من المحادثات بخصوص الاتفاق الاطار حول التجارة والاستثمار، حسبما علم اليوم الأربعاء من سفارة الجزائر بواشنطن.

و أوضح ذات المصدر ان الوفد الأمريكي سيترأسه السيد دانيال مولاني مساعد مكتب الممثل الأمريكي للتجارة المكلف بأوروبا و الشرق الأوسط.

اما اللقاء فسيشكل مناسبة لدراسة عديد الملفات الاقتصادية المتعلقة بمناخ الأعمال و انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية و دخول الشركات الأمريكية للسوق الوطنية.

كما سيتم التطرق إلى الاستثمار في قطاع الفلاحة و الصناعة الصيدلانية و سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الذين أعربا عن ارتياحهما لانتظام المحادثات حول هذا الاتفاق.

و أشار ذات المصدر إلى "ان الحفاظ على دورية تنظيم تلك الاجتماعات يعد اداة لتقييم نوعية العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة الذين يؤكدان عن ارتياحهما لمواصلة المشاورات بشكل يسهم في ترقية علاقاتهما المرتبطة بالأعمال".

و كانت الولايات المتحدة قد جددت التأكيد خلال الدورة الرابعة للمحادثات حول هذا الاتفاق التي جرت في سنة 2016 بواشنطن عن التزامها بمرافقة الجزائر في مسار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

و يهدف الاتفاق الاطار حول التجارة و الاستثمار الذي وقعه البلدان في سنة 2001 إلى ارساء حوار اقتصادي سنوي و تعزيز علاقات الاعمال و التجارة بين مؤسسات البلدين.

اما في سنة 2016 فقد أصبحت الجزائر مجددا مقبولة في النظام الأمريكي المعمم للأفضليات التجارية الذي يعد الية تسهل للبلدان المستفيدة تسويق منتجاتها في السوق الأمريكية و معفية من الحقوق الجمركية.

و يتعلق هذ النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة في سنة 2004 بالمنتجات المصنعة و المنتجات نصف المصنعة و بعض المواد الفلاحية و الصيد البحري و الصناعات التقليدية إلا ان القليل من المنتجات الجزائرية نجحت في ولوج السوق الامريكية في اطار هذا النظام التعريفي الايجابي.