تسجيل نسبة نمو 4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016

الجزائر- عرف الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2016 مقابل 8 ر4 بالمئة خلال نفس الفترة في 2015 ، حسب ما علمت واج اليوم الاربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتم تحقيق هذا النمو-الذي يبقى" مقبولا"- بفضل خاصة قطاع المحروقات الذي عرف اداءا جيدا بنسبة 3 ر13 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016 مقابل 3 ر5 بالمئة في الثلاثي الاخير من 2015 ، حسب نفس المصدر.

لكن في مقابل ذلك سجل قطاع الفلاحة تراجع نشاطه بنسبة 1 ر4 بالمئة مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2015 .

وتؤدي هذه التطورات المصاحبة لاداءات القطاعات الاخرى إلى نمو متواضع للناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات ب 7 ر1 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016 مقابل 5 ر4 بالمئة خلال نفس الفترة من 2015 ، حسب ديوان الاحصائيات.

وبالقيم الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام للثلاثي الاخير لسنة 2016 نموا هاما ب 1 ر7 بالمئة مقابل انخفاض ب1 بالمئة لنفس الفترة من العام الذي سبق.

وعرف الناتج الداخلي الخام في الثلاثي الرابع من 2016 دون احتساب التضخم تغير ايجابي بنسبة 1 ر3 بالمئة مقابل انخفاض ب 5 ر5 بالمئة في الثلاثي الرابع لسنة 2015 ، حسب الديوان.