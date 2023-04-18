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تسجيل نسبة نمو 4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016

  أدرج يـوم : الخميس, 20 نيسان/أبريل 2017 09:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
تسجيل نسبة نمو 4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016

الجزائر- عرف الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة  4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2016 مقابل 8 ر4 بالمئة خلال نفس الفترة في  2015 ، حسب ما علمت واج اليوم الاربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتم تحقيق هذا النمو-الذي يبقى" مقبولا"- بفضل خاصة قطاع المحروقات الذي عرف  اداءا جيدا بنسبة 3 ر13 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016 مقابل 3 ر5 بالمئة  في الثلاثي الاخير من 2015 ، حسب نفس المصدر.

لكن في مقابل ذلك سجل قطاع الفلاحة تراجع نشاطه بنسبة 1 ر4 بالمئة مقارنة  بنفس الثلاثي لسنة 2015 .

وتؤدي هذه التطورات المصاحبة لاداءات القطاعات الاخرى إلى نمو متواضع للناتج  الداخلي  خارج قطاع المحروقات ب 7 ر1 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016 مقابل  5 ر4 بالمئة خلال نفس الفترة من 2015 ، حسب ديوان الاحصائيات.

وبالقيم الجارية، عرف الناتج الداخلي  الخام  للثلاثي الاخير لسنة 2016 نموا  هاما ب 1 ر7 بالمئة مقابل انخفاض ب1 بالمئة لنفس الفترة من العام الذي سبق.

 

وعرف الناتج الداخلي الخام في الثلاثي الرابع من 2016 دون احتساب التضخم تغير  ايجابي بنسبة 1 ر3 بالمئة مقابل انخفاض ب 5 ر5 بالمئة في الثلاثي الرابع لسنة  2015 ، حسب الديوان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسجيل نسبة نمو 4 بالمئة خلال الثلاثي الرابع ل2016
  أدرج يـوم : الخميس, 20 نيسان/أبريل 2017 09:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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