توسيع مجالات الشراكة بين الجزائر و إيطاليا إلى القطاع الفلاحي و الصناعة الغذائية

بومرداس- أكد سفير دولة إيطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا اليوم الثلاثاء ببومرداس على أهمية و إمكانية العمل ضمن تصور الاستراتيجية الجديدة للحكومة الجزائرية على تطوير و توسيع مجالات الشراكة و التعاون القائمة حاليا بين صناعيين من الجزائر و إيطاليا لتشمل القطاع الفلاحي و الصناعة الغذائية.

وقال السيد فيرارا --على هامش زيارة لمؤسسة" إينالكا الجزائر" بقورصو التي تنشط في مجال تسويق اللحوم الطازجة و المنتجات المجمدة-- بأن الشراكة الحقيقية قائمة حاليا بين البلدين جسدتها تصدر بلاده لقائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر بتبادل تجاوزت قيمته 9 مليار دولار السنة الماضية.

ويندرج تأسيس مؤسسة إينالكا الجزائر --التي هي فرع لمؤسسة إيطالية لها فروع بنحو 60 بلدا من العالم-- في إطار بعث مؤسسات صناعية و اقتصادية أخرى يجري التفكير حاليا لتجسيدها في إطار بناء و تمتين أواصر هذه الشراكة لتمتد لاحقا إلى جوانب أخرى متعددة تزخر بها الجزائر في مختلف الميادين.

وفي هذا الإطار كشف السفير بأن هناك اهتمام كبير لتجسيد مشاريع استثمارية "رابح-رابح" في الجزائر حيث استقبل مؤخرا في هذا الصدد " ثلاثة وفود من مستوى رفيع" من مؤسسة " كريزلر-فيات للسيارات" حيث قاموا بالاتصالات الأولية و عملية استكشاف للسوق الجزائرية من أجل النظر في إمكانية القيام بالاستثمار في الجزائر في المجال إضافة إلى مشروع فلاحي هام يجري العمل لتجسيده ببومرداس.

ومن جهة أخرى و بعدما ذكر بأن مصالح سفارة إيطاليا بالجزائر تتلقى طلبات كثيرة للتأشيرة أكد بأن التأشيرات الخاصة بفئة الأعمال تمنح حاليا في ظرف 4 أو 5 أيام على أقصى تقدير.

وفيما تعلق بعقود التمويل بالغاز الجزائري من خلال مؤسسة سوناطراك أوضح الدبلوماسي الإيطالي بأن "العلاقات كانت و لا زالت و ستبقى في المستقبل جيدة جدا فهي علاقة تاريخية و استراتيجية و ستسمر على هذا المنوال" و أحسن دليل على متانتها -- يضيف-- عقد مؤسسة " إيني" الإيطالية بصفة رمزية لاجتماع مجلس إدارتها الدولي مؤخرا على مستوى منطقة حاسي مسعود الجزائرية.

وتضمنت زيارة سفير دولة إيطاليا بالجزائر الذي استقبل من طرف والي الولاية بمقر الولاية معاينة و تفقد مختلف أجنحة مؤسسة "إينالكا الجزائر" تخللتها استماع لعرض حول إمكانية و قدرات هذه المؤسسة التي اقتنتها مجوعة " كريمونيني" و شريك جزائير خاص سنة 2002 بعدما كانت تابعة للقطاع الصناعي العمومي.

وتمتلك هذه المؤسسة التي تقع بمدينة قورصو شمال بومرداس مركز تبريد مساحته 30.000 متر مكعب و مساحات أخرى تضم فضاءات لبيع مختلف المواد المجمدة و الطازجة بالجملة و التجزئة و فرع تحت مراقبة الجمارك و 3 نقاط بيع لوجيستية بوهران و عنابة و الجزائر العاصمة.