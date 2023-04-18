عمارة بن يونس يؤكد على إعادة الاعتبار للقطاع السياحي

تيبازة- اختار رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس اليوم الثلاثاء من تيبازة الحديث في خطابه الانتخابي عن القطاع السياحي الذي دعا إلى إعادة الاعتبار له كونه "يشكل رقما مهما في معادلة الدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام".

و أوضح السيد بن يونس لدى تنشيطه لتجمع شعبي في اليوم العاشر من انطلاق الحملة الانتخابية أن الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء انهيار أسعار النفط "تتطلب منا الاتجاه نحو قطاعات أخرى بهدف خلق مورد دخل إضافي على غرار السياحة و الفلاحة".

و في هذا السياق أكد ذات المسؤول السياسي على ضرورة النهوض بالقطاع السياحي من خلال إعادة الاعتبار لمختلف الهياكل السياحية التي تتوفر عليها الجزائر و التي تتواجد في وضعية "كارثية" حسبه لافتا إلى أن الحل الوحيد لتنشيط هذا المجال يكمن في "فتح باب الاستثمار أمام الخواص".

كما خاطب السيد بن يونس الشباب داعيا إياهم إلى "القيام بواجبهم تجاه وطنهم قبل المطالبة بحقوقهم" مشيرا إلى أن "الخدمات التي تقدمها الجزائر لمواطنيها لا تقوم بها أي دولة في العالم".

من جهة أخرى تطرق السيد بن يونس إلى ظاهرة العنف التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع مشيرا إلى أن الحل الوحيد لاستئصاله هو تطبيق القانون بصرامة ضد كل شخص يمس بأمن و سلامة أي مواطن.

و في نهاية خطابه جدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية المتواجدة حسبه عبر 47 مقاطعة انتخابية دعوته لجموع المواطنين للخروج يوم 4 مايو و المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تعد "أساس المحافظة على الأمن و الاستقرار".