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صالون التوظيف: اقتراح 3000 منصب شغل على طالبي العمل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 نيسان/أبريل 2017 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرات

الجزائر- يقترح صالون التوظيف الذي انطلقت فعاليات طبعته   ال11 اليوم الثلاثاء بالجزائر حوالي 3000 منصب شغل لفائدة طالبي العمل لاسيما في مجالات صناعة السيارات و البناء و الفلاحة و الخدمات.

و ينظم صالون "ملتقى التشغيل 2017" برياض الفتح في كل سنة بمبادرة الوكالة  "3س" المتخصصة في الاستشارة و الاتصال والتظاهرات و التسويق.

و أوضح محافظ الصالون علي بلخيري للصحافة خلال حفل تدشين الصالون  أن  المؤسسات المشاركة تقترح أيضا دورات تكوينية لفائدة حاملي شهادات التعليم  العالي والتكوين المهني و الشباب المؤهلين من طالبي العمل أو الراغبين في  استحداث مؤسساتهم الخاصة.

و أشار ذات المسؤول إلى أن قرابة ثلاثين  مؤسسة ناشطة في قطاعات الاعلام  الآلي و الصناعة و الصناعات الغذائية والسيارات والبناء و الاشغال العمومية  إلى جانب الخدمات يتيحون لطالبي الشغل و أصحاب المشاريع فرصة الحصول على منصب  شغل أو تربص أو توسيع معارفهم.

ويرى المنظمون أن هذا اللقاء بين المؤسسات و الادارات الباحثة عن كفاءات و  مستخدمين جدد و الشباب طالب العمل يشكل "تظاهرة وساطة تضم مجموعة متنوعة من  الفروع و المهن التي من شأنها تشجيع الاختيارات المهنية و توضيح مسارات  التكوين و أماكنها.

كما تسعى هذه التظاهرة لأن تكون "فضاء للنقاش والتبادل بين مانحي و طالبي  مناصب العمل من خلال  سلسلة من الندوات الموضوعاتية و الورشات على أساس تقديم  السيرة الذاتية والتحضير لاستجواب التوظيف أو التوجيه".

صالون التوظيف: اقتراح 3000 منصب شغل على طالبي العمل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 نيسان/أبريل 2017 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرة   شارك

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