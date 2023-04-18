صالون التوظيف: اقتراح 3000 منصب شغل على طالبي العمل

الجزائر- يقترح صالون التوظيف الذي انطلقت فعاليات طبعته ال11 اليوم الثلاثاء بالجزائر حوالي 3000 منصب شغل لفائدة طالبي العمل لاسيما في مجالات صناعة السيارات و البناء و الفلاحة و الخدمات.

و ينظم صالون "ملتقى التشغيل 2017" برياض الفتح في كل سنة بمبادرة الوكالة "3س" المتخصصة في الاستشارة و الاتصال والتظاهرات و التسويق.

و أوضح محافظ الصالون علي بلخيري للصحافة خلال حفل تدشين الصالون أن المؤسسات المشاركة تقترح أيضا دورات تكوينية لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني و الشباب المؤهلين من طالبي العمل أو الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة.

و أشار ذات المسؤول إلى أن قرابة ثلاثين مؤسسة ناشطة في قطاعات الاعلام الآلي و الصناعة و الصناعات الغذائية والسيارات والبناء و الاشغال العمومية إلى جانب الخدمات يتيحون لطالبي الشغل و أصحاب المشاريع فرصة الحصول على منصب شغل أو تربص أو توسيع معارفهم.

ويرى المنظمون أن هذا اللقاء بين المؤسسات و الادارات الباحثة عن كفاءات و مستخدمين جدد و الشباب طالب العمل يشكل "تظاهرة وساطة تضم مجموعة متنوعة من الفروع و المهن التي من شأنها تشجيع الاختيارات المهنية و توضيح مسارات التكوين و أماكنها.

كما تسعى هذه التظاهرة لأن تكون "فضاء للنقاش والتبادل بين مانحي و طالبي مناصب العمل من خلال سلسلة من الندوات الموضوعاتية و الورشات على أساس تقديم السيرة الذاتية والتحضير لاستجواب التوظيف أو التوجيه".