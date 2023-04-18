مشاريع في الأفق للطاقة الشمسية موجهة للاستثمار الفلاحي بعدة ولايات

الوادي- أدرجت عدة مشاريع للطاقة الشمسية موجهة للاستثمار الفلاحي عبر عديد ولايات الوطن حسبما أعلن اليوم الثلاثاء بالوادي الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز .

هذه المشاريع مدرجة ضمن الإستراتيجية التي أعدتها المؤسسة حيث ستمنح أولوية الإستفادة من هذه المشاريع الطاقوية المرتقبة إلى الولايات التي تعرف انتعاشا كبيرا في المجال الفلاحي حسبما أوضح السيد مصطفى قيتوني خلال جلسة عمل جمعته بالفلاحين والمستثمرين بحضور رؤساء المجالس البلدية المنتخبة وكبار زبائن المؤسسة في ختام زيارته للولاية .

وأكد أن المجمع بصدد رفع التحدي للإستثمار في مجال الطاقة الشمسية باعتبارها بديلا مستقبليا ناجعا للمساهمة في الرفع من وتيرة الإستثمار الفلاحي والصناعي ضمن التوجهات الجديدة للإقتصاد الوطني .

وأضاف المسؤول في السياق ذاته أن هناك برنامجا مسطرا للإعتماد على الطاقة الشمسية من خلال إنجاز مراكز للطاقة الشمسية لاسيما بولايات الجنوب وإيصال طاقة الكهرباء إلى مناطق الإستثمار الصناعي و الفلاحي وأيضا الأحياء السكنية باعتبار المؤسسة شريكا أساسيا في التنمية.

وبالمناسبة كشف السيد قيتوني عن تنظيم في القريب أبواب مفتوحة لفائدة الفلاحين ببلديات ولاية الوادي لتكون لهم فرصة لمعرفة الإمتيازات التي تقدمها مؤسسة سونلغاز لصالح الفلاحين وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة إلى الزبائن .

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز قد أشرف خلال هذه الزيارة لولاية الوادي على عملية تزويد 440 سكن بأربعة أحياء بغاز المدينة ببلدية جامعة (140 كلم غرب عاصمة الولاية ) وهو المشروع الممتد على مسافة 14 كلم ورصد له مبلغ 28 مليون دج .

وتفقد بذات المنطقة مقر الوكالة التجارية للمؤسسة الذي تلقى به عرضا مفصلا حول الخدمات المقدمة لأزيد من 26.000 زبون على مستوى سبعة (7) بلديات .

وتشير معطيات مسؤولي المؤسسة أن نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية بلغت 90 بالمائة و50 في المائة بالنسبة لطاقة الغاز على مستوى هذه الولاية .

كما تفقد السيد قيتوني مركز تحويل الكهرباء( 220/60 ) ببلدية وادي العلندة وهي المنشأة الطاقوية التي أنجزت بهدف ضمان نوعية واستمرارية التموين بطاقة الكهرباء قبل أن يعاين بذات المنطقة مشروع إستثماري لأحد الخواص لصناعة الأعمدة الكهربائية الإسمنتية .

واطلع أيضا على نشاط عدة هياكل تابعة للوكالة التجارية للمؤسسة بعاصمة الولاية قبل أن يشرف على إعطاء إشارة انطلاق حملة تحسيسية حول ترشيد إستهلاك الكهرباء.