استلام ثلاث خطوط جديدة للنقل بالسكة الحديدية قريبا

الجزائر- سيتم استلام ثلاثة خطوط جديدة للنقل بالسكة الحديدية قريبا من بينها الخط الرابط بين سعيدة و وهران والتي ستسلم اواخر شهر ابريل الجاري، حسب ما صرح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مدير الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة انجاز الاستثمارات في قطاع النقل بالسكة الحديدية، عز الدين فريدي.

و اعلن المسؤول في منتدى المجاهد ان الخطين الاخرين الذين سيتم استلامهما قريبا هما : على التوالي تيسمسيلت- بوغزول (المدية) و بوغزول-المسيلة.

و زيادة عن هذه الانجازات، افاد السيد فريدي ان الوكالة في صدد اجراء عملية واسعة لعصرنة السكك الحديدية و وضع الاشارات عبر التراب الوطني اضافة إلى مشروع ازدواج السكة على مسافة اجمالية قدرها 170 كيلومتر .

و حسب ذات المسؤول، فان 2.300 كلم من السكك الحديدية في طور الانجاز منها 750 كلم في الهضاب العليا، مضيفا انه يرتقب ان تتوسع هذه الشبكة في المدى القريب لتصل إلى 6.000 كلم.

وبصفة اجمالية، يرتقب ان تسلم الوكالة 12.500 كلم من السكك الحديدية المكهربة في افاق 2035 بغلاف مالي قدره 2.400 مليار دج، حسب نفس المسؤول.

و لدى تفصيله للنقاط الهامة لتطوير الشبكة الحديدية الوطنية التي تتمحور حول 8 محاور، اوضح السيد فريدي ان المحور الاول يخص انجاز السكة الاجتنابية المكهربة الشمالية للبلاد و كذا الخطوط المتعلقة بها.

كما ان هذا المشروع يوزع المدن الكبرى الشمالية للبلاد و يربط بين الحدود الشرقية و الغربية، كما تمتد اشغال عصرنته و ازدواج السكة على مسافة 1.250 كلم من بينها 868 كلم في قيد الانجاز.

في ما يخص المحور الثاني فقد افاد السيد فريدى انه يتمثل في السكة الاجتنابية للهضاب العليا التي ستكون موازية لنظيرتها الشمالية و تبلغ مسافة 1.160 كلم، حيث انها تمتد من ولاية تبسة إلى سيدي بلعباس منها 412 كلم قد تم انجازها.

و بخصوص المحور الثالث للبرنامج، فيهم اقصى شرق البلاد و الذي هو خذ رابط بين ولايتي عنابة ( الميناء التجاري و منطقة صناعة الحديد ) و مناجم جبل العنق (تبسة) في خط مسافته 588 كلم لتصب في الجنوب بالواد و تقرت.

بينما الخط المخترق الغربي (المحور الرابع في البرنامج)، الذي يشمل على خط طابيا (سيدس بلعباس)- بشار على خط مسافته 580 كلم، فهي مشغلة منذ ستة سنوات و تسمح سرعة التنقل تصل حت 160 كلم/ الساعة، علما ان التقاطع مع ولاية تندوف في صدد الدراسة.

يمتد المحور الخامس على مخترقة الغزلي (قسنطينة) إلى حاسي مسعود علة مسافة 457 كلم، و هذا لتوزيعات من بينها القطب النفطي و الالمدينة الجديدة لحاسي مسعود بسرعة 220 كلم/سا.

بينما المخترقة الوسطية، الممثلة للمحو السادس، سيربط جزء منها الذي هو في صدد الدراسة ولاية البليدة بمدينة القصر البخاري ( المدية) على خط مسافته حوالي 100 كلم بينما الجزء الثاني سيربط بين مدين القصر البخاري و الجلفة و الاغواط على مدى 290 كلم.

و بخصوص المحور السابع فهو يتمثل في دائري جنوب-شرق بمسافة 425 كلم الرابطة بين الاغواط و الواد مرورا بورقلة حت التقاطع مع مدينة بشار.

و دراسات هذه الدائرة التي سرعتها ستكون 220 كلم/سا في صدد الانجاز.

و حسب السيد فريدي، ستجهز هذه المشاريع بإشارات عصرية (ERTMS) و بنظام اتصال لاسلكي (GSM-R).

كما اوضح في هذا السياق ان كل شبكة السكة الحديدية مكيفة للنقل المزدوج (مسافرين و بضائع).

و من جهة اخرى، اوضح ان كل الخطوط ذات السرعة 160 كلم/سا ستكون مغلقة من اجل امن اكبرعلى السكك.

و في سؤال للصحافة حول امكانية ازدواج السكة تيزي وزو-الثنية، اجاب السيد فريدي ان ذلك لا يرتقب حاليا لكون السكة الواحدة تلبي الطلب.

و في ما يخص تأثير عقلنة المصاريف العمومية عن مستقبل مشاريع الوكالة التي يسيرها، اكد السيد فريدي ان كل المشاريع التي تحقق حاليا كانت في صدد الانجاز و لن تتاثر بالقرارات المتخذة. و لكن تهيئة قطار ذي السرعة الكبيرة ليس مبرمجة حاليا.

و يذكر ان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعنلت مؤخرا باطلاق مشروع جديد لتعزيز قدرات النقل على السكة الحديدية في افاق 2019.

حيث ان البرنامج يضمن اقتناء 40 قاطرات من النوع " مازوت-كهرباء" لنقل البضائع و 10 قطارات للخطوط الكبيرة عبر الوطن و 10 قطارات اخرى لحاجيات الخطوط الجهوية و 20 قطارات لضواحي المدن و 100 قاطرات القمح.

و يشمل البرنامج المعدات هذا ايضا 200 قاطرة لنقل الوقود و 100 قاطرة حاملة للحاويات و 100 قاطرة اخرى ناقلة للفوسفات.

و من خلال هذا البرنامج تسعى هذه الشركة المتخصصة بالنقل بالسكك الحديدية التي تملك حظيرة لنقل البضائع تقدر ب 11.510 قاطرة، إلى تعزيز قدراتها في نقل السلع إلى ما يزيد عن 15 مليون طن سنويا.