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محادثات بين السيد بوطرفة والرئيس المدير العام للشركة الاسبانية غاس ناتورال فينوزا

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 19:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 74 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة اليوم  الاثنين بالجزائر الرئيس المدير العام للشركة الاسبانية غاس ناتورال فينوسا،  رفايال فيلاسيكا، حسب بيان للوزراة.

وخلال محادثاتهما، عبر كل من السيد بوطرفة والسيد فيلاسيكا عن ارتياحهما  "للعلاقات الخاصة" الموجودة بين سوناطراك وغاس ناتورال فينوسا، حسب الوزارة.

كما أعرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز هذه العلاقات على المديين المتوسط  والبعيد وذلك عبر تجديد عقود التموين بالغاز وكذا استغلال فرص جديدة للشراكة،  يضيف البيان.

وأشار السيد بوطرفة الى أن الجزائر "فاعل هام وموثوق في السوق الدولية للغاز  بفضل الاستثمارات المنفذة لتلبية طلب شركائها التاريخيين".

كما ذكر أيضا بإرادة الجزائر لتحسين تثمين مواردها قائلا: "تندرج السياسة  الطاقوية للجزائر في إطار نظرة متوسطة وبعيدة المدى لتحويل نفطنا وغازنا  الطبيعي الى تثمين احسن"، حسب الوزير.

ومن جهة أخرى، تطرق الطرفان الى تطوير قطاع الغاز وآفاقه نظرا لمكانته  المتميزة في المزيج الطاقوي العالمي. 

محادثات بين السيد بوطرفة والرئيس المدير العام للشركة الاسبانية غاس ناتورال فينوزا
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 19:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 74 مرة   شارك

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