القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر : نمو "ملحوظ" في 2016 و انخفاض متوقع في 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرات

واشنطن - يتواصل النمو الاقتصادي للجزائر سنة 2016  "بوتيرة ملحوظة" بالرغم من انخفاض أسعار النفط ، حسبما أكده اليوم الاثنين  البنك الدولي الذي يتوقع تباطؤ في الاقتصاد سنة 2017 تحت تأثير إعادة موازنة  المالية العمومية.

وأوضح البنك الدولي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق  الأوسط و شمال إفريقيا  الذي نشر اليوم الاثنين بواشنطن  أن الجزائر في 2016   "سجلت نموا مستداما بنسبة 3,8 %  أي نسبة مماثلة مع تلك المحددة سنة 2015  بنسبة 3,9 %".

وأضاف البنك الدولي أن "هذا النمو القوي بقي على حاله لدى استئناف انتاج  المحروقات التي ارتفعت بنسبة 3,6 % سنة 2016  مقارنة مع سنة 2015 بنسبة 0,4  %"  و تراجع النشاط الاقتصادي خارج هذا النشاط و انخفضت نسبة النمو لباقي  الاقتصاد من 5,0 % سنة 2015 إلى 3,9 % سنة 2016 و ذلك بسبب التراجع المسجل في  قطاعات الفلاحة و المياه و الصناعات الأخرى.

وأكد البنك الدولي أيضا أن "هذا التراجع يبقى طفيفا بالرغم من تدهور أسعار  النفط التي انخفضت من 100 دولار سنة 2014 إلى 46 دولار للبرميل سنة 2016". كما  أبرز البنك الدولي أن "هذا النمو المستدام ناتج في جزء منه عن العملية سلسة لإعادة موازنة المالية العمومية حيث سمح هذا بانخفاض عجز الميزانية من 16,2 %  في 2015 إلى 12,2 % في 2016".

 

            == أثر إعادة موازنة المالية العمومية==

 

على المدى المتوسط  تشير إعادة موازنة المالية العمومية إلى انخفاض في النمو  بسبب تقلص النفقات العمومية غير أنه سيساعد في نفس الوقت على تقليل متزايد في  عجز الميزانية.

و أشار البنك الدولي إلى "مراجعة انخفاض توقعات النمو مقارنة بتلك في 2016  التي نتجت بسبب الإعلان عن تطهير المالية العمومية و تراجع نمو انتاج  المحروقات".

وحسب نفس التوقعات  من المفروض أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1,2  % خلال الفترة ما بين 2017-2019.

وحسب توقعات البنك العالمي فإن سنة 2017 ستعرف نموا بنسبة 1.5 % و الذي  سينخفض إلى 0.6% في 2018 ليرتفع إلى 1.5% في سنة 2019 .

وأفاد تقرير البنك العالمي أن هذا الانخفاض لا يخص الجزائر فقط بل كل  البلدان النفطية في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذين غيروا سياستهم  المالية العمومية مع انهيار أسعار البترول.

فمن المرتقب مثلا ان ينخفض نمو السعودية إلى 0.6% خلال سنة 2017 مقابل  نسبة 1.4% في سنة 2016  في حين ستستقر نسبة النمو في بلدان مجلس التعاون  الخليجي في حدود 1.5% خلال هذه السنة.

مع إبقاء التحكم في النفقات ستتمكن الجزائر من تخفيض عجزها إلى -4.7% في  2017  ثم إلى -1% في 2019 .

 

            ==الإنتاج النفطي سيخفف من آثار إعادة الموازنة المالية العمومية ==

 

وذكر البنك العالمي أيضا أن نمو انتاج المحروقات في الجزائر بنسبة 2.5%   المنتظر خلال فترة 2017-2019 و ارتفاع اسعار النفط "من المفترض ان يخفف من  الآثار السلبية لإعادة الموازنة المالية العمومية على القطاعات الفعلية خارج  المحروقات".

وتستند التوقعات الحالية للبنك العالمي إلى فرضية ارتفاع قوي في أسعار  البترول بنسبة 27 % في سنة 2017.

دعا البنك العالمي في تقريره دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا  "إلى الحفاظ على الديناميكية السياسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية" و ذكر أن  اصلاح نظام الدعم في الجزائر "غير العادل و سخي" يتطلب تحسين شبكات الحماية  الاجتماعية لا سيما وضع نظام تحويلات نقدية هادفة و اطلاق حملة اعلامية واسعة  النطاق.

وكشف التقرير أيضا عن وجود بعض اجراءات المتابعة قيد الدراسة و التي من  المنتظر تطبيقها على المدى المتوسط.

 

الجزائر : نمو "ملحوظ" في 2016 و انخفاض متوقع في 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 19:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 