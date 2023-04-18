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بوشوارب يدعو فاعلي قطاع الصناعة الميكانيكية لتحقيق نسبة 25 % من الإدماج و التركيب

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات

الشلف- دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب  يوم الاثنين من الشلف المستثمرين في مجال الصناعة الميكانيكية إلى تحقيق نسبة  25 % من الإدماج والتركيب.

وأوضح السيد بوشوارب على هامش زيارته لوحدة تركيب معدات الأشغال العمومية و  الفلاحية بالشلف أن الصناعة الميكانيكية بالجزائر هي صناعة "حديثة" مطالبا  المستثمرين في هذا المجال ببلوغ نسبة إدماج وتركيب تتراوح من 22 إلى 25 %  كمرحلة أولى .

وأضاف أن الحكومة الجزائرية و وزارة الصناعة و المناجم ترافق و تدعم جميع  المشاريع التي تهدف لتحقيق القيمة المضافة في مجال تركيب و إدماج الصناعات  الميكانيكية و التي يبلغ مستوى الإدماج بها حاليا ما بين 5 إلى 10 %.

وأشار ذات المسؤول إلى استهداف الحكومة الجزائرية لتحقيق نسبة 40 % من  الإدماج خلال خمس سنوات من دخول أي مصنع حيز الخدمة مثمنا في الوقت ذاته ما  تم تحقيقه خلال عامين من هذه التجربة في الجزائر.

وفي رده على سؤال للصحافة المحلية بخصوص إعادة دفتر الشروط الخاص بتركيب  السيارات أوضح الوزير أنه تم توضيح بعض النقاط و المواد التي تتعلق بنسب إدماج  بعد كل سنة من بداية المشروع وكذا تصدير قطاع الغيار المنتجة نحو الأسواق  الدولية.

كما عرج على تجربة مصنع تركيب السيارات بتيارت (هيونداي) مشيرا إلى التزام  صاحبه بدفتر الشروط المتفق عليه و أن أي إخلال بالشروط المتفق عليها فيما يخص  نسب التركيب و الإدماج سينجر عنه إلغاء الاتفاقية.

بوشوارب يدعو فاعلي قطاع الصناعة الميكانيكية لتحقيق نسبة 25 % من الإدماج و التركيب
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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