القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشلف: مشكل العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 153 مرات

الشلف - أكد اليوم الاثنين وزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب من الشلف أن "مشكل العقار لن يطرح بالنسبة للاستثمار  مستقبلا".

و أوضح السيد بوشوارب على هامش زيارته للحظيرة الصناعية بواد سلي أن "مشكل  العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار في ظل التعليمات التي تلقاها الولاة و  إستراتيجية الحكومة الهادفة لخلق مناطق نشاطات صناعية و استغلال جميع العقارات  المتاحة".

و لدى معاينته للحظيرة الصناعية ببوقادير دعا المسؤول الأول على قطاع الصناعة  إلى تسريع إجراءات الدراسة و أشغال انجاز حظيرتين صناعيتين (واد سلي + بوقادير  ) و التي تبلغ مساحتهما 310 هكتار "وهي مساحة غير كافية - حسبه - بالنسبة  لولاية الشلف ذات العمق الإفريقي والموقع الاستراتيجي الذي يطل على البحر  الأبيض المتوسط".

كما ثمن بالمناسبة مناطق النشاطات الصناعية العشر التي تم انجازها بتمويل من  خزينة الولاية حيث تتربع إجمالا على مساحة 126 هكتار . كما تم مؤخرا استحداث  منطقة نشاطات ببلدية سيدي عبد الرحمن مخصصة لنشاطات تربية المائيات، حسب  الشروحات المقدمة للوزير.

كما عاين السيد بوشوارب أشغال إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الإسمنت بالمجمع  الصناعي للإسمنت الجزائري فرع الشلف حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز  لدخولها حيز الخدمة ابتداءا من الفاتح أكتوبر 2017.

وستسمح هذه الوحدة الجديدة برفع الإنتاج من 2 مليون طن إلى 4 ملايين طن فيما  تقدر كمية إنتاج مصانع الاسمنت في الجزائر ( خاصة وعمومية ) ب 7 ملايين طن، حسب  ما ذكره السيد بوشوارب.

 من جهة أخرى وخلال تفقده وحدة تركيب المولدات الكهربائية، أكد الوزير  مرافقة الدولة الجزائرية لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تغطية السوق المحلية  وحتى الأسواق الإفريقية في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مطالبا في  الوقت ذاته بالسعي و العمل للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الإدماج والتركيب  الميكانيكي.

للإشارة، ينتظر أن يلتقي زوال اليوم وزير الصناعة والمناجم مع المتعاملين  الاقتصاديين المحليين و ذلك مناقشة مختلف المشاكل التي تعيق عملية الاستثمار  بالولاية و آفاق تطويرها.

الشلف: مشكل العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 153 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 