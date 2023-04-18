رئيس الجمهورية يدعو إلى حشد العزائم للتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاحد في رسالة بمناسبة يوم العلم 16 الى حشد العزائم للتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات .

وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف ل16 أبريل من كل سنة قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي خلال حفل نظم بأوبرا الجزائر" يجب علينا أن نستلهم من رؤية شيخنا الفاضل عبد الحميد ابن باديس رؤية سمحت للأسلاف بتحرير الجزائر لكي نحشد عزائمنا لنتحرر من تبعيتنا المفرطة للمحروقات حتى و ان كانت نعمة على الجزائر".

وأشار الرئيس بوتفليقة الى ان الجزائر تعيش "في ظروف مالية صعبة جراء تضارب أسعار النفط في الأسواق الدولية "داعيا الشعب الجزائري الى "ان يعكف على مواكبة تقدم بلادنا بحرص يومي على إصلاح معاملاتنا وأوضاع مجتمعنا لان التنمية تواكبها حتما وقائع ورهانات".

وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى الدعوة الى جعل يوم العلم "انطلاقة لنا إضافية لتجسيد برامجنا الإصلاحية في المجال الاقتصادي و الحوكمة و لتسيير جميع شؤون بلادنا".