الشراكة العمومية-الخاصة : مناقشة تمويل 4 مشاريع منشئات قاعدية خاصة بالنقل

الجزائر- تم مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة عقب لقاء حول الشراكة العمومية-الخاصة مناقشة أربعة (4) مشاريع نموذجية في مجال النقل من المحتمل أن يتم اختيارها للتمويل من قبل البنك العالمي بعد قرار من الحكومة.

و يتعلق الأمر بمشروع مراكز الدفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب و خط الحافلة النموذجي ذو الخدمات الرفيعة المستوى الرابط بين تافورة و مطار هواري بومدين الدولي (20 كلم). و سيتم تمويل المشروعين بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص حسبما أوضحه المدير العام للهياكل القاعدية لوزارة الأشغال العمومية و النقل بوعلام شطيبي.

أما المشروعين الأخرين فيتعلقان يضف المسؤول بميترو وهران (7ر19 كلم) المزود ب20 محطة بتكلفة إجمالية تقدر ب 168 مليار دج و مشروع توسيع ميترو الجزائر (ساحة الشهداء-شوفالي) على مسافة 5ر9 كلم مزود ب 8 محطات.

و تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع توسيع ميترو الجزائر 74 مليار دج بمعدل حركة نقل تصل إلى 40.000 مسافر/الساعة حسبما تم تأكيده خلال أشغال هذا اللقاء الذي جمع إطارات من مختلف القطاعات لاسيما النقل و الأشغال العمومية و الصحة و الطاقة و الصناعة إلى جانب خبراء من البنك العالمي.

و أشار السيد شطيبي إلى أن هذه المشاريع ستشكل محل دراسة جدوى في إطار الشراكة العمومية-الخاصة بدعم تقني و مالي للبنك العالمي بعد قرارا من الحكومة.

و صرح في هذا السياق "لقد ناقشنا مع خبراء البنك العالمي كل الجوانب التنظيمية و التقنية و المالية لاستعجال مسار الشراكة المربحة لكلا الطرفين بهدف تطوير و تنويع الهياكل القاعدية لبلادنا".

و تكمن الشراكة العمومية-الخاصة في مسعى يرمي إلى تجنيد الموارد المالية لإنجاز مشاريع منشئات قاعدية عمومية ناجمة من متعاملين خواص أو عموميين جزائريين على وجه الخصوص الذين سيستفيدون من مداخيل استغلال هذه المنشئات القاعدية.

و أوضح المسؤول أنه من المحتمل أن يتم اختيار المشاريع الأربعة لتمويلها من طرف البنك العالمي في إطار الشراكة العمومية-الخاصة إلى جانب ضمان المرافقة التقنية و تمويل دراسات الخبرات.

و أضاف المدير العام للمنشئات القاعدية أنه لا يجب الاعتماد على تمويلات الدولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحالي بل استهداف مصادر تمويل أخرى و تأييد مسعى الحكومة لدعم و ترقية النمو الاقتصادي.