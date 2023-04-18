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بدوي: الدولة سخرت كل الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرامج السكنية المسطرة

  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 20:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات

المدية- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية  نور الدين بدوي  اليوم الخميس  بالمدية أن الدولة سخرت "كل الموارد المالية اللازمة" لإنجاز البرامج السكنية المسطرة بما فيها برامج البيع بالإيجار بوكالة "عدل".

وقال السيد بدوي خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع 300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل)  "نؤكد لكم باسم الحكومة  أن الدولة ستنجز جميع البرامج السكنية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية بما فيها برامج صيغة البيع بالإيجار

(عدل)"  موضحا انه "حتى نرفع كل لبس  فقد تم رصد كل الموارد والامكانيات المالية اللازمة لإنجاز هذه البرامج السكنية".

من جهة ثانية, أكد الوزير أن "الجزائر اليوم همها الوحيد هو الحفاظ على استقرارها وحماية حدودها وستتصدى لكل من يريد المساس بحرمة التراب الوطني سواء كان إرهابيا أو غير ذلك", مذكرا بالمبدأ الراسخ في سياسة الجزائر الخارجية المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وجدد السيد بدوي  التأكيد على أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو القادم "ستكون بمثابة درس يقدمه الشعب الجزائري يؤكد من خلاله وحدته وتلاحمه والتفافه حول المكاسب  منها مكسبي السلم والاستقرار اللذين تحققا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

ولدى تفقده مشروع إنجاز مسجد الاحسان ببلدية المدية  أوضح الوزير  أن "مكانة المسجد في المجتمع أساسية  وله أكثر من رسالة وهو الأمر كذلك بالنسبة للإمام الذي من خلاله تصل رسالة الأمن والسلام والاستقرار  وهي كلها -كما أوضح- مكاسب تحققت بفضل الرجال على رأسهم الرئيس بوتفليقة"  ودعا في هذا السياق جميع فعاليات المجتمع إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على المكتسبات بهدف "مواجهة التحديات التي تواجهنا".

وخلال حديثه إلى أئمة وأعيان مدينة المدية  نوه هؤلاء بالجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية لخدمة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها".

 

بدوي: الدولة سخرت كل الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرامج السكنية المسطرة
  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 20:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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