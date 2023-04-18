بوطرفة وسفير المكسيك بالجزائر يبحثان تطوير التعاون الطاقوي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة نورالدين بوطرفة السفيرالمكسيكي بالجزائر خوان خوسي غونزاليز ميخاريس اليوم الخميس بالجزائر حيث بحثا سبل تطوير التعاون الطاقوي والوضع الحالي لسوق النفط حسب بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء للتطورات التي تشهدها أسواق النفط والمجهودات المشتركة التي يتم بذلها بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق في إطار الاتفاق الموقع بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع الدول المصدرة غير الاعضاء وفق ذات المصدر.

كما تناول السيدان بوطرفة وغونزاليز ميخاريس فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجزائر والمكسيك خاصة في مجال المحروقات والتكوين.

تجدر الاشارة الى أن منظمة (أوبك) وبعض الدول المصدرة للنفط من بينها المكسيك كانت قد توصلت خلال شهر ديسمبر 2016 بالعاصمة النمساوية فيينا إلى اتفاق هو الأول من نوعه منذ حوالي 15 سنة يقضي بخفض الانتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا بداية من جانفي 2017 بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا من طرف دول أوبك و 600.000 برميل يوميا من طرف 11 دولة من خارج منظمة أوبك وهي أذربيجان بروناي البحرين غينيا الاستوائية كازخستان ماليزيا المكسيك سلطنة عمان روسيا السودان وجنوب السودان.

و ذكرت (أوبك) في تقرير نشرته الاثنين الماضي أن الانتاج العالمي بلغ 82ر95 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس الماضي أي ما يعادل انخفاضا ب230.000 برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير لكن بزيادة 220.000 برميل يوميا خلال سنة.

وقد سجل إنتاج دول (أوبك) لوحدها انخفاضا ب 153.000 برميل يوميا إلى 93ر31 مليون برميل يوميا مقارنة بالمستوى الذي حددته.

وعقب انكماش في الانتاج ب 690.000 برميل يوميا إلى 32ر57 مليون برميل يوميا خلال 2016 من المتوقع أن يعرف الإنتاج الخاص بالدول غير الاعضاء في (اوبك) نوعا من التحسن ليرتفع الى 89ر57 مليون برميل يوميا هذه السنة أي ما يمثل ارتفاعا ب580.000 برميل يوميا.

وسيكون المصدر الرئيسي للكمية المذكورة قادما من الولايات المتحدة (+540.000 برميل يوميا اي ما يعادل200.000 برميل يوميا إضافيا مقارنة بالكمية السابقة) حيث تضاعف عدد الآبار المستغلة.

أما فيما يخص الطلب العالمي على الذهب الأسود فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا ب 27ر1 مليون برميل إلى 32ر96 مليون برميل يوميا حسب ما توقعات منظمة أوبك.