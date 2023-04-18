التأكيد على ضرورة تشجيع وتنويع الاستثمار السياحي بمناطق الجنوب

الجزائر - أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تشجيع وتنويع الاستثمار السياحي لاسيما بمناطق الجنوب للتمكن من بناء مقصد سياحي من الامتياز الرفيع إلى جاب عقلنة استعمال العقار بمناطق التوسع السياحي .

وأعتبر الوزير في رده على سؤالين شفويين طرحهما نائبين من مجلس الامة في جلسة علنية حول مدى تجسيد المشاريع السياحية لاسيما بمناطق الجنوب وكذا حول أهمية وضع مخططات للتهيئة السياحية حفاظا على العقار بمناطق التوسع السياحي, أن المخطط الوطني للتهيئة السياحية

لافق 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة بمثابة "مرجعيين أساسيين لتثمين القدرات السياحية المتنوعة التي تتوفر عليها الجزائر وكذا لإعادة تأهيل الوجهة السياحية للبلاد".

وذكر السيد نوري في هذا الاطار بان المخطط الوطني للتهيئة السياحية يركز أساسا على دعم وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين لاسيما بمناطق الجنوب قصد انجاز مشاريعهم الاستثمارية مشيرا الى ان قطاع السياحة يعمل مع كل الجهات المعنية لرفع كل العراقيل التي حالت دون تعزيز وتحسين السياحة الصحراوية لحد الان .

وأكد الوزير في هذا الصدد بانه تم مؤخرا فتح 4 مسالك سياحية بمنطقة تمنراست وكذا فتح مسالك أخرى بمنطقة اليزي الى جانب ابرام اتفاقيات مع مؤسسات النقل الجوي لتقديم اسعار تنافسية ومنخفضة للسياح لاسيما الاجانب منهم للتوجه نحو مناطق الجنوب الى جانب كل الجهود مركزا على وجوب تحسين الخدمات وتغيير الذهنيات وترسيخ ثقافة سياحية مستدامة في البلاد .

وحول مجال الاستثمار السياحي لاسيما بمناطق الجنوب أكد السيد نوري بانه من ضمن 1674 مشروع سياحي معتمد على المستوى الوطني خصص 415 مشروع لمناطق الجنوب من شانه خلق 17 الف منصب شغل وتوفير 45 الف سرير .مشيرا الى أن التكلفة المالية لتجسيد هذه المشاريع قدرت ب 241 مليار دج

وذكر ممثل الحكومة في نفس الوقت بانه يجرى حاليا من ضمن هذه المشاريع الخاصة بمناطق الجنوب تجسيد 133 مشروع سياحي تترواح نسبة تقدم أشغالها ما بين 50 و60 بالمئة .مؤكدا في نفس الوقت بانه تم تخصيص 9700 هكتار من الأراضي قصد انجاز هذه المشاريع الجديدة لتنمية السياحة الصحراوية .

ولدى تطرقه إلى أهمية وضع مخططات لتهيئة السياحة ذكر الوزير بتوفر لحد الان 180 مخطط للتهيئة السياحية على المستوى الوطني وذلك "لوضع حد للفوضى الذي طالما عانى منه العقار السياحي بمناطق التوسع السياحي والتي يفوق عددها 200 منطقة على المستوى الوطني" .

ومن بين أهداف هذه المخططات يضيف الوزير "ترشيد وعقلنة استعمال الأراضي السياحية بمناطق التوسع السياحي "مشيرا الى أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة متعددة الاطراف لتدارك الاختلالات التي تعاني منها هذه المناطق .

كما ذكر بكل الجهود التي يبدلها قطاع السياحة بالتعاون مع وزارة الفلاحة للتمكن من تجسيد المشاريع السياحية في هذه المناطق دون تبذير العقار الفلاحي خاصة فيما يتعلق بالغابات والجبال.