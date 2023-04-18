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وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي يدعو إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرات

الجزائر - دعا وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي، ووركنيه  جيبيهو، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة  إلى إعطاء "دفع" للشراكة التي تعود بالمنفعة على الطرفين مع الجزائر.

وأكد الوزير الأثيوبي خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة  الجزائرية الاثيوبية التي ترأسها مناصفة مع وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية  والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن "الجزائر كانت دائما في الريادة حين يتعلق  الأمر بالقومية الافريقية لصالح الاندماج الاجتماعي والاقتصادي و هي تلعب دورا مهما  كما اننا ننتظر ترقية الشراكة المربحة للطرفين".

وفي ذات السياق، أشار المسؤول الاثيوبي إلى أن هذه اللجنة تمثل فرصة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين  مؤكدا ان "الجزائر قامت بخطوات مماثلة منذ  عشريتين على المستوى الاقتصادي محققة بذلك صناعة مثالية".

كما أكد رئيس الدبلوماسية الاثيوبية "تطابق وجهات النظر" بين البلدين فيما يتعلق بالمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن "أثيوبيا تسعى خاصة إلى تنسيق المواقف على الصعيدين الأفريقي والدولي".

وأردف السيد ووركنيه قائلا " تعد العلاقات الجزائرية والأثيوبية متينة واستراتيجية" مؤكدا ان الطرفين "لم يستغلا بعد كل الفرص" خاصة على المستوى  الاقتصادي.

وأثنى الوزير الأثيوبي على شجاعة الشعب الجزائري في محاربته للاستعمار الفرنسي واصفا ايه ب"رمز مكافحة الاستعمار".

من جهة أخرى، أكد السيد جيبيهو  أن بلاده لن تدخر أي جهد من أجل أن تكون أفريقيا "موحدة وسلمية ومستقرة" كما أضاف قائلا "سنقدم انشغالاتنا لمجلس الأمن  بالأمم المتحدة".

وصرح المسؤول الأثيوبي أن بلاده سجلت نموا اقتصاديا جعلها من بين "الاهم" في المنطقة مضيفا انهم معنيون كذلك بمحاربة الارهاب وتسوية النزاعات.

وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي يدعو إلى تعزيز الشراكة مع الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرة   شارك

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