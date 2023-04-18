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بحث وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و أثيوبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرات

الجزائر- أكد وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و  التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ضرورة بحث وسائل  تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و أثيوبيا مشيرا إلى  أن الروابط  السياسية بين البلدين "ممتازة".

و صرح السيد لعمامرة خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة المشتركة  الجزائرية الأثيوبية التي يترأسها مناصفة مع نظيره الأثيوبي ووركنيه جيبيهو  "يجب إيجاد سبل و وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بحكم الروابط السياسية  الممتازة بين البلدين".

و اوضح أن "مفتاح" التعاون هو "العمل سويا" من أجل تنويع اقتصاد  البلدين  مؤكدا "هناك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض".

و أشار السيد لعمامرة إلى أن البلدين " قوتين رائدتين" في مسار اندماج  شعبيهما  مضيفا "من المهم ان نعمل من أجل بلدينا و ترقية القضايا الإفريقية".

و استطرد قائلا في ذات السياق "يمكننا القول أن الجزائر احتلت الريادة في  ترقية الوحدة الإفريقية و اثيوبيا هي المكان الأمثل لالتقاء الزعماء الأفارقة  بما أن "هناك الكثير من النزاعات في القارة الإفريقية خاصة تلك الموروثة عن  الاستعمار  و لكن بفضل قيادة مسؤولينا أردنا رفع بعض التحديات و اجتياز  العقبات" مضيفا أنه يجب خلق مناخ "ملائم" لترقية و تعزيز هذه الشراكة لأن  "الإرادة السياسية موجودة و كذلك المهارات" و تابع بالقول أنه" من الضروري أن  نبرز وجود ذهنية العمل الجماعي".

و أضاف السيد لعمامرة قائلا "يتعين علينا أن نتعلم من خبرة كلا الطرفين  و الاستعداد للمنافسة من أجل أن يستفيد كل واحد منا من حصته في السوق في زمن  العولمة ".

و أوضح السيد لعمامرة أن إثيوبيا تعتبر سوقا واسعة للذين يرغبون الاستثمار  فيها  مع العلم أنها سجلت نسبة نمو مرتفعة خلال سنوات. و أضاف الوزير أن  الاقتصاد الإثيوبي أضحى "عصريا و منافسا"  مبرزا في هذا الإطار أن الشركة  الجوية الإثيوبية تتسم "بديناميكية" كبيرة في العالم.

و استرسل السيد لعمامرة قائلا أن الجزائر أصبحت "بلدا قياديا" و حان الوقت  لتنويع الاقتصاد  معتبرا أن الجزائر يمكن أن تكون مفيدة لإثيوبيا لاسيما في  مجال استكشاف الغاز و "الأهم هو المضي قدما بحماس و الاطلاع على الفرص  المتاحة".

بحث وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و أثيوبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 13 نيسان/أبريل 2017 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرة   شارك

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