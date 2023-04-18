الجزائر- أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ضرورة بحث وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر و أثيوبيا مشيرا إلى أن الروابط السياسية بين البلدين "ممتازة".

و صرح السيد لعمامرة خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الأثيوبية التي يترأسها مناصفة مع نظيره الأثيوبي ووركنيه جيبيهو "يجب إيجاد سبل و وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي بحكم الروابط السياسية الممتازة بين البلدين".

و اوضح أن "مفتاح" التعاون هو "العمل سويا" من أجل تنويع اقتصاد البلدين مؤكدا "هناك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض".

و أشار السيد لعمامرة إلى أن البلدين " قوتين رائدتين" في مسار اندماج شعبيهما مضيفا "من المهم ان نعمل من أجل بلدينا و ترقية القضايا الإفريقية".

و استطرد قائلا في ذات السياق "يمكننا القول أن الجزائر احتلت الريادة في ترقية الوحدة الإفريقية و اثيوبيا هي المكان الأمثل لالتقاء الزعماء الأفارقة بما أن "هناك الكثير من النزاعات في القارة الإفريقية خاصة تلك الموروثة عن الاستعمار و لكن بفضل قيادة مسؤولينا أردنا رفع بعض التحديات و اجتياز العقبات" مضيفا أنه يجب خلق مناخ "ملائم" لترقية و تعزيز هذه الشراكة لأن "الإرادة السياسية موجودة و كذلك المهارات" و تابع بالقول أنه" من الضروري أن نبرز وجود ذهنية العمل الجماعي".

و أضاف السيد لعمامرة قائلا "يتعين علينا أن نتعلم من خبرة كلا الطرفين و الاستعداد للمنافسة من أجل أن يستفيد كل واحد منا من حصته في السوق في زمن العولمة ".

و أوضح السيد لعمامرة أن إثيوبيا تعتبر سوقا واسعة للذين يرغبون الاستثمار فيها مع العلم أنها سجلت نسبة نمو مرتفعة خلال سنوات. و أضاف الوزير أن الاقتصاد الإثيوبي أضحى "عصريا و منافسا" مبرزا في هذا الإطار أن الشركة الجوية الإثيوبية تتسم "بديناميكية" كبيرة في العالم.

و استرسل السيد لعمامرة قائلا أن الجزائر أصبحت "بلدا قياديا" و حان الوقت لتنويع الاقتصاد معتبرا أن الجزائر يمكن أن تكون مفيدة لإثيوبيا لاسيما في مجال استكشاف الغاز و "الأهم هو المضي قدما بحماس و الاطلاع على الفرص المتاحة".