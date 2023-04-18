نسبة إنجاز مطار الجزائر الجديد تبلغ 70%

الجزائر - بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مطار الجزائر الدولي الجديد 70 % حسبما كشفه يوم الاربعاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزير الاشغال العمومية والنقل بالنيابة عبد المالك بوضياف خلال زيارة تفقدية لهذه المنشأة.

وشدد الوزير خلال زيارته التي رافقه خلالها المدير العام لمطار هواري بومدين الدولي طاهر علاش على ضرورة احترام آجال الانجاز حيث ينتظر استلام المشروع بنهاية 2018.

ولفت في نفس السياق إلى ان هذا المرفق سيتوفر على محطة متعددة الانماط في النقل بغرض تسهيل التنقل على المسافرين مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة نقل خبرات المؤسسات الاجنبية المنجزة إلى الاطارات الشابة العاملة بالورشة.

من جهته ذكر السيد علاش أن المخطط التوجيهي لتطوير مطار الجزائر يتضمن عديد المشاريع التي من شأنها عصرنة هذا المرفق العام مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع فندق جديد شرع في حفر أساساته مشروع برج المراقبة الجديد وكذا الخطوط الجديدة الرابطة بين المطار ووسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية والميترو.

وسيتم إجراء تجارب تقنية بين يونيو ويوليو 2018 قبل إدخال المطار حيز الاستغلال التجاري.

يذكر أن الكلفة الاجمالية لتوسعة مطار الجزائر-هواري بومدين والتي تمتد على مساحة 20 هكتار تقدر بنحو 74 مليار دج.

وسيكون المطار مجهزا بحظيرة سعتها 4.500 سيارة ثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 الف م2 فضلا عن 120 نقطة تسجيل و 84 شباك مراقبة.

وسيمول المشروع من طرف مؤسسة مطارات الجزائر بحوالي 45 مليار دج بينما تتكفل الخزينة العمومية بتمويل البقية.

ويمكن للمطار الجديد الذي تشرف على أنجازه المؤسسة الصينية سي اس سي او سي نقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا وتسيير 1.800 متاع في الساعة.

وكانت الشركة العمومية كوسيدار شرعت العام الماضي في أشغال انجاز توسعة مترو الجزائر الرابطة بين الحراش والمطار الدولي على امتداد 5ر9 كم تشمل 9 محطات و 10 منافذ تهوية. وينتظر أن يتم استلام هذا المشروع نهاية 2019 / مطلع 2020.

كما سيتم تدعيم الشبكة بخط سكك حديدية يربط بين المطار وباب الزوار على امتداد 3 كم (منها 4ر1 كم تحت النفق) بكلفة 9 ملايير دج. وينتظر استلام هذا المشروع الذي تشرف على انجازه خمس مؤسسات جزائرية في يوليو 2018.