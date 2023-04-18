الجزائر - أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الأربعاء بالجزائر بأن احتياطات الصرف للجزائر لا تزال فوق عتبة 100 مليار دولار.

و قال السيد لوكال في عرضه لتقرير حول التطورات الاقتصادية و النقدية للبلاد ل 2015 و 2016 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس "منذ نهاية فبراير 2017 و إلى غاية الآن لاتزال احتياطات الصرف تفوق 100 مليار دولار".

و كانت هذه الاحتياطات تقدر ب 13ر144 مليار دولار بنهاية 2015 و 94ر178 مليار دولار بنهاية 2014.

و لدى عرضه لنفس التقرير بالمجلس الشعبي الوطني في يناير الفارط كان السيد لوكال قد أعلن بأن احتياطات الصرف للبلاد قدرت ب 1ر114 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.

احتياطات الصرف الجزائرية تقدر حاليا ب 109 مليار دولار

الجزائر - تقدر احتياطات الصرف للجزائر حاليا ب 109 مليار دولار مقابل 1ر114 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 حسبما افاد به يوم الاربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لوكال للصحافة على هامش عرضه تقريرا عن التطورات الاقتصادية و النقدية بمجلس الامة.

يذكر ان احتياطات الصرف الجزائرية كانت تبلغ 13ر114 مليار دولار اواخر 2015 مقابل 94ر178 مليار دولار بنهاية 2014.

وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اكد خلال اجتماع الثلاثية الاخير في مارس ان سنة 2017 ستختتم باحتياطات صرف تفوق 100 مليار دولار.