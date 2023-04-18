طاقة: الجزائر تكثف من عمليات الاستكشاف لتعزيز مكانتها كفاعل "موثوق" في السوق العالمية

بروكسل - ضاعفت الجزائر من مجهود استكشافها قصد تلبية الاحتياجات الطاقوية الداخلية إضافة إلى "تعزيز" مكانتها كفاعل "موثوق" على صعيد السوق العالمية حسبما أكده وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء ببروكسل.

وصرح الوزير خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي الثاني رفيع المستوى للحوار السياسي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي قائلا "ضاعفنا من مجهودات الاستكشاف ليس من أجل زيادة احتياطاتنا فقط بل لتعزيز مكانتنا أيضا كفاعل نشيط وموثوق داخل الأسواق الإقليمية والدولية" .

واكد السيد بوطرفة الذي ترأس مناصفة مع المفوض الاوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال آرياس كانيتي هذا الاجتماع رفيع المستوى للحوار السياسي الثاني بعد الاجتماع الاول في 2015 أن "الجزائر تواصل استثمارها لترضي شركاءها" كما انها "ستستمر في ترقية الشراكة والاستماع لشركائها".

وأشار السيد بوطرفة إلى أن الجزائر التي تعد أول منتج للغاز الطبيعي بأفريقيا وثالث من يزود اوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا والنرويج تريد "الحفاظ على المكانة" التي تحتلها في السوق الاوروبية للغاز الطبيعي مؤكدا ان "أوروبا تعد أهم سوق للغاز الجزائري".

وذكر الوزير أن قطاع الطاقة في الجزائر قد وضع مخطط تنمية لموارد المحروقات الذي سمح لأول مرة منذ عشر سنوات بمضاعفة الانتاج في 2016 خاصة فما يخص الغاز الطبيعي.

من جهة اخرى وعد السيد بوطرفة بأن " هذا النمو في الانتاج خاصة الانتاج الغازي سيتواصل بشكل مدعم على المدى المتوسط وأكثر مع ارتفاع في حجم صادرات الغاز الطبيعي" مشيرا إلى أن الهدف من هذا الارتفاع في الانتاج هو "تأمين تموين الاتحاد الاوروبي بالغاز الطبيعي".

كما أعرب السيد بوطرفة في هذا الشأن عن أمله في رؤية السوق تواصل نموها من أجل "ضمان الطلب وتثمين ملائم لواردات الغاز الجزائري".

---- احتياطات الجزائر في المحروقات: طاقة لم يتم استكشافها بالكامل-----

تعد امكانيات الجزائر في مجال المحروقات "مهمة" لكنها تبقي "غير مستكشفة نسبيا" حسب السيد بوطرفة الذي أكد في هذا السياق أن البلد يتكون من 5ر1 مليون كم من الاحواض الرسوبية اثنان منها لم تخضع لأي عملية استكشاف خاصة بالجنوب الغربي وشمال الجزائر و في عرض البحر حيث يوجد 100.000 كم غير مستكشفة.

و أكد الوزير أن "تكثيف جهود الاستكشاف متواجدة في صميم استراتيجيتنا و فرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا" مطمئنا أن الجزائر تتوفر على "بنى تحتية ذات نوعية جيدة و شروط استكشاف إيجابية و موارد بشرية مؤهلة".

كما أعرب وزير الطاقة عن طموح الجزائر لتوسيع شراكتها مع أوروبا لإنشاء "منطقة ازدهار متقاسمة".

و أشار الوزير إلى أن "شراكتنا مع أوروبا نترقبها في فضاء يمتد إلى أبعد من الفضاء المتوسطي و نأمل توسيعه أكثر باتجاه الضفة الجنوبية و إفريقيا كما يمكن لهذا الطموح أن يتجسد إذا عرفنا إنشاء منطقة ازدهار متقاسمة".

و في هذا الصدد أوضح وزير الطاقة أن الطاقات المتجددة تعتبر بمثابة "فرصة" ممنوحة للبلدان المتوسطية و إفريقيا قصد الحد من الهشاشة و تقليص البطالة و التفاوتات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية بين البلدان.

و تابع السيد بوطرفة قائلا أن الجزائر تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في مجال الطاقة الشمسية الضوئية داعيا المستثمرين و المصنعين و شركات الطاقة إلى الاستجابة لدعوة المستثمرين لإنجاز المشروع الضخم المتمثل في 4.050 ميغاواط في الطاقة الشمسية الضوئية.

و أوضح الوزير في ذات السياق أنه "يشترط في هذا المشروع تسليم عرض الشراكة لإنجاز +مشروع صناعي+".

كما أكد السيد بوطرفة "أولوية" التعاون في مجال التمويل داعيا إلى ضرورة "إيجاد آليات من شأنها أن تسمح للدول و البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات بالتحرك لغرض تحمل عبء التمويلات و الأخطار و مقاسمتها.

و ذكر وزير الطاقة بالأزمة التي هزت الاقتصاد العالمي إذ أثرت على وضعية الاقتصاد الكلي للجزائر خاصة جراء تدهور أسعار النفط. غير أن الوزير أكد أن الحكومة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باشرت في السنوات الماضية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد و الخروج من التبعية النفطية و كذا تكثيف الجهود من أجل التكامل الوطني و التصنيع.