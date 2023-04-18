سدود: ارتفاع قدرات التخزين بحوالي 2 مليار متر مكعب من المياه في 2019

الجزائر- من المرتقب أن ترتفع قدرات تخزين المياه على مستوى السدود بقرابة 2 مليار متر مكعب في 2019 بعد استلام سدود جديدة عبر مختلف مناطق الوطن حسبما أكده اليوم الاثنين مسؤول في وزارة الموارد المائية و البيئة.

و أوضح المدير المركزي لتعبئة الموارد المائية بالوزارة الوصية عبد الوهاب سماتي خلال تنشيطه منتدى يومية "المجاهد" حول موضوع التزود بالماء الشروب أن قدرات التخزين الاجمالية على مستوى السدود من المرتقب ارتفاعها من 8ر6 مليار متر مكعب حاليا إلى 7ر8 مليار متر مكعب من الان حتى 2019.

و من بين الولايات التي ستشهد إنجاز سدود جديدة ذكر السيد سماتي ولايات المسيلة و تبسة و باتنة و سوق اهراس مبرزا أن عدد السدود سيرتفع إلى 89 سد في 2019.

من جانب آخر أوضح ذات المسؤول أن 11 محطة لتحلية مياه البحر هي حاليا حيز الخدمة بإنتاج يقدر ب 1ر2 مليون متر مكعب يوميا .

و في رده على سؤال حول امكانية مراجعة تسعيرة الماء طمأن نفس المسؤول المستهلكين بأنه لن تكون اية زيادة مضيفا قوله " التسعيرة الحالية المعمول بها منذ سنة 2005 لن تشهد أي زيادة على الاقل في سنة 2017 ".

من جانبه ابرز المدير المركزي للتزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية عميروش اسماعيل خلال هذه الندوة المتبوعة بنقاش ان التموين بالماء الشروب ارتفع من 123 لتر يوميا لكل ساكن في 1999 إلى 180 لتر يوميا في 2016.

وتعليقا على هذه الار قام قال السيد عميروش " ان هذه المعدلات هي الأحسن مقارنة بالعديد من الدول الأوربية ".

وفيما يخض نسبة الربط بقنوات الماء الشروب أوضح السيد عميروش أن كل سكان المدن الكبرى تم ادماجهم في نظام الربط بالتزود بالمكاء الشروب فيما ارتفعت نسبة الربط العام على المستوى الوطني من 78 بالمائة إلى 98 بالمائة .

و فيما يتعلق بطاقة انتاج المياه أوضح نفس المسؤول أنها تقدر ب 24ر8 مليون متر مكعب يوميا ( 3ر3 مليار متر مكعب سنويا ) مؤكدا أن 35 بالمائة من المياه المنتجة هي سطحية ( السدود) و 50 بالمائة منها جوفية و 15 بالمائة معالجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر.

وبخصوص قدرات المعالجة أوضح نفس المسؤول انها تقدر ب 5 ملايين متر مكعب يوميا .

و في رده على سؤال حول مشكل التسربات المتكررة للمياه قال السيد عميروش أن هذه الاختلالات سيتم احتواءها عن طريق تهيئة و اصلاح قنوات الربط و تفعيل اجراءات عملية للقائ عليها و ايضا مكافحة الربط غير الشرعي.

افاد ذات المسؤول أنه و بتنصيب خلايا للمراقبة على مستوى 48 ولاية للقضاء على هذه التسربات و مكافحة التوصيل غير الشرعي تم استرجاع قرابة 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا و ذلك منذ يوليو 2016.

من جانب اخر أوضح السيد عميروش أن قرابة 70 بالمائة من السكان يتزودون بالماء 63 بالمائة بنسبة تموين 24 سا / 24 سا و 16 بالمائة يتمونون بالماء يوم من يومين و 14 بالمائة يوم كل 3 أيام.

و فيما يتعلق بتسيير المياه عبر البلديات أكد السيد عميروش انه و ابتداء من سنة 2020 سيحول هذا التسيير ليكون من مهام الجزائرية للمياه التي استفادت من تجارب الشركاء الأجانب مشيرا إلى شركتي "سيال"(الجزائر العاصمة) و"سياكو"( قسنطينة).