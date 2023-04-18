خضر و فواكه : سلال يشدد على ضرورة التحكم في التضخم من خلال الإسراع في انجاز أسواق الجملة

الجلفة - شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الإثنين بالجلفة على ضرورة التحكم في التضخم و أسعار الخضر و الفواكه من خلال الإسراع في انجاز أسواق الجملة التي تلعب دورا مهما في القضاء على المضاربة.

و صرح السيد سلال خلال زيارته لمشروع سوق الجملة للخضر و الفواكه بعين وسارة بولاية الجلفة أن "مشكلة تسويق الخضر و الفواكه بالجزائر تتمثل في التضخم بسبب المضاربة الناجمة عن نقص أسواق الجملة".

و أوضح بأن هذه الأسواق تلعب دورا هاما في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية و توفير الإنتاج على مدار السنة قائلا "لأسواق الجملة دور مهم لمكافحة التضخم و توفير الخضر و الفواكه على مدار السنة و ليس خلال المواسم فقط".

و دعا في هذا الخصوص إلى الإسراع في انجاز هذه المنشآت القاعدية التي تلعب دور المنظم الإنتاج و التسويق بهدف توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق.

و أضاف " نحن الآن بحاجة إلى الحفاظ على استقرار السوق الوطنية و التحكم فيها ".

من جهة أخرى أكد السيد سلال على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من الحليب مذكرا بالمشاريع الكبرى التي تم اطلاقها في كل من الجلفة و عين الدفلى و قسنطينة لانتاج الحليب الطازج و كذا بودرة الحليب.

و ستسمح هذه المشاريع يضيف الوزير الأول بخفض فاتورة واردات الجزائر من بودرة الحليب ابتداء من 2019.

و لتحقيق هذا الهدف سيتم منح كل التسهيلات اللازمة للفلاحين الراغبين في خلق هذا النوع من الأنشطة الفلاحية من أراضي و قروض حسب السيد سلال.

و لدى معاينته لمشروع انجاز محطة لتوليد الكهرباء حث الوزير الأول القائمين عليها على استبدال المازوت بموارد أخرى لتشغيل هذه المحطة للتقليل من تكلفة الإنتاج في حالة زيادة أسعار هذه المادة (المازوت) في السنوات المقبلة.