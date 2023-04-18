الغازي يجري محادثات بالقاهرة حول تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - تحادث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الاحد بالقاهرة مع عدد من نظرائه العرب وذلك على هامش أشغال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي تم خلالها مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجزائر والبلدان العربية لاسيما في مجال العمالة والتكوين والضمان الاجتماعي من خلال الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة أن السيد الغازي استعرض خلال لقائه بوزير القوى العاملة المصري محمد محمود سعفان مختلف بنود جدول أعمال هذا المؤتمر الى جانب البحث عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمالة والتكوين والضمان الاجتماعي.

كما كان للوزير محادثات مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي تم التطرق خلالها الى "أهم البنود المعروضة على المشاركين في هذا المؤتمر الى جانب مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجال الضمان الاجتماعي من خلال الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال بطاقة "شفاء".

واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء --يضيف ذات المصدر-- على "تبادل الزيارات بين خبراء البلدين لبحث فرص استغلال الإمكانيات البشرية والمادية الهامة التي يحوزها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بينهما".

ومن جهة أخرى بحث السيد الغازي مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر عيسى بن سعد الجفالي النعيمي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التشغيل والتكوين كما استعرضا نتائج الدورة الأخيرة لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة بجنيف شهر مارس المنصرم.

وكان الوزير قد اجرى ايضا محادثات ثنائية مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي بن ناصر الغفيص حول "أهم البنود المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الى جانب البحث عن سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال التشغيل بما فيها إمكانية إبرام اتفاقية لاستقدام اليد العاملة الجزائرية إلى السعودية".

وأعرب السيد الغازي عن ترحيبه بزيارة نظيره السعودي الجزائر لبحث تطوير التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال التكوين المهني في ظل الإمكانيات البشرية و التجربة التي تزخر بها الجزائر في

هذا المجال.

وكان وزير العمل قد أجرى ايضا مباحثات مع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا الذي عبر له عن "تثمينه لموقف الجزائر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الشريف" مبديا له اهتمامه للاستفادة من التجربة الجزائرية في مجالات العمل والتكوين المهني والضمان الاجتماعي.

كما تطرق السيد الغازي خلال لقائه بالمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري الى أهم البنود المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال من خلال تعزيز دور المنظمة ومختلف الأجهزة التابعة لها.

وفي هذا الصدد ثمن السيد المطيري "جهود الجزائر في مجال العمل والتشغيل" معربا من جهة أخرى عن "ارتياحه لمشاركة وفد المنظمة في أشغال مؤتمر المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل المقرر تنظيمه بالجزائر خلال شهر

ماي المقبل ".