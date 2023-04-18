القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر وبريطانيا تتباحثان فرص الاستثمار في مجال الطاقة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 18:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الأحد  بالجزائر  وفدا بريطانيا ترأسه عمدة مدينة لندن أندرو بارمرلي حيث بحث الطرفان  فرص الاعمال والاستثمار بين الجزائر وبريطانيا في مجال الطاقة  حسب بيان صحفي  للوزارة.

وتطرق السيدان بوطرفة وبارمرلي إلى سبل وإمكانيات تمويل مشاريع هيكلية في  قطاع الطاقة بالجزائر  يضيف البيان.

وعرض السيد بوطرفة بالمناسبة بعض مشاريع التعاون التي يمكن تجسيدها في مجال  الطاقات المتجددة.

ودعا الوزير الشركات والمؤسسات المالية للاهتمام بالاستثمار في مشروع 4.050  ميغاواط الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي سيتم انجازه على ثلاث حصص من 1.350  ميغاواط بحسب البيان الذي يضيف أن هذا المشروع يتضمن شرط مرتبط بالشق الصناعي  للإنتاج المحلي في نفس الشعبة.

"هذا المشروع سيكون متبوعا بمشروع آخر لا يقل أهمية في مجال طاقة الرياح"   يقول الوزير الذي يؤكد في نفس السياق بأن تجسيد هذين البرنامجين في الجزائر  يمثل "خطوة حقيقية للتطور الاجتماعي والاقتصادي وأيضا فرصة فريدة من نوعها  لبعث فرص اعمال واستثمار مثمرة في القارة الإفريقية".

وعرض السيد الوزير صورة عامة عن السياسة الطاقوية الجزائرية والفرص المتاحة  في قطاعي البترول والغاز وأيضا في مجال البتروكيمياء والصناعات التحويلية حيث  ألح على إرادة الجزائر للعمل على تحسين وتثمين مصادرها من المحروقات وفي مجال  الاسكتشاف والاستثمار المنجمي للمحروقات.

من جانبه  أكد عمدة مدينة لندن المالية على إرادة "السلطات البريطانية لتطوير  علاقات اعمال مع الجزائر التي تمثل أولوية لبريطانيا في افريقيا عموما".

واشار في هذا الخصوص إلى امكانيات تمويل مشاريع هيكلية كبرى بفضل تمويلات  خضراء تستطيع مدينة لندن المالية جمعها ووضعها تحت تصرف المشاريع المختلفة  المراد انجازها في الجزائر.

من جانب آخر  أعرب الوزير بوطرفة عن إرادة قطاع الطاقة بعث سياسة خاصة  بالتكوين في إطار ما ستتطلبه التحديات المستقبلية والمشاريع التي هي في طور  الانجاز والمشاريع القادمة.

وقال الوزير ان "تكوين الموارد البشرية في المجال التقني وايضا في قطاع  التسيير يمثل في حد ذاته مشروعا هيكليا نسعى لتحقيقه".

وأبرز الطرفان في ذات السياق إرادتهما لإعادة بعث مشروع إنجاز معهد ذو مستوى  عالي خاص بالتسيير وهذا بالشراكة مع جامعة انجليزية مرموقة.

الجزائر وبريطانيا تتباحثان فرص الاستثمار في مجال الطاقة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 18:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 