الجزائر وبريطانيا تتباحثان فرص الاستثمار في مجال الطاقة

الجزائر - استقبل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الأحد بالجزائر وفدا بريطانيا ترأسه عمدة مدينة لندن أندرو بارمرلي حيث بحث الطرفان فرص الاعمال والاستثمار بين الجزائر وبريطانيا في مجال الطاقة حسب بيان صحفي للوزارة.

وتطرق السيدان بوطرفة وبارمرلي إلى سبل وإمكانيات تمويل مشاريع هيكلية في قطاع الطاقة بالجزائر يضيف البيان.

وعرض السيد بوطرفة بالمناسبة بعض مشاريع التعاون التي يمكن تجسيدها في مجال الطاقات المتجددة.

ودعا الوزير الشركات والمؤسسات المالية للاهتمام بالاستثمار في مشروع 4.050 ميغاواط الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي سيتم انجازه على ثلاث حصص من 1.350 ميغاواط بحسب البيان الذي يضيف أن هذا المشروع يتضمن شرط مرتبط بالشق الصناعي للإنتاج المحلي في نفس الشعبة.

"هذا المشروع سيكون متبوعا بمشروع آخر لا يقل أهمية في مجال طاقة الرياح" يقول الوزير الذي يؤكد في نفس السياق بأن تجسيد هذين البرنامجين في الجزائر يمثل "خطوة حقيقية للتطور الاجتماعي والاقتصادي وأيضا فرصة فريدة من نوعها لبعث فرص اعمال واستثمار مثمرة في القارة الإفريقية".

وعرض السيد الوزير صورة عامة عن السياسة الطاقوية الجزائرية والفرص المتاحة في قطاعي البترول والغاز وأيضا في مجال البتروكيمياء والصناعات التحويلية حيث ألح على إرادة الجزائر للعمل على تحسين وتثمين مصادرها من المحروقات وفي مجال الاسكتشاف والاستثمار المنجمي للمحروقات.

من جانبه أكد عمدة مدينة لندن المالية على إرادة "السلطات البريطانية لتطوير علاقات اعمال مع الجزائر التي تمثل أولوية لبريطانيا في افريقيا عموما".

واشار في هذا الخصوص إلى امكانيات تمويل مشاريع هيكلية كبرى بفضل تمويلات خضراء تستطيع مدينة لندن المالية جمعها ووضعها تحت تصرف المشاريع المختلفة المراد انجازها في الجزائر.

من جانب آخر أعرب الوزير بوطرفة عن إرادة قطاع الطاقة بعث سياسة خاصة بالتكوين في إطار ما ستتطلبه التحديات المستقبلية والمشاريع التي هي في طور الانجاز والمشاريع القادمة.

وقال الوزير ان "تكوين الموارد البشرية في المجال التقني وايضا في قطاع التسيير يمثل في حد ذاته مشروعا هيكليا نسعى لتحقيقه".

وأبرز الطرفان في ذات السياق إرادتهما لإعادة بعث مشروع إنجاز معهد ذو مستوى عالي خاص بالتسيير وهذا بالشراكة مع جامعة انجليزية مرموقة.