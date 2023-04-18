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الانتهاء يوم الثلاثاء من توزيع حصة من 3.000 سكن "عدل"

  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 132 مرات

الجزائر- تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره  (عدل) الانتهاء هذا الثلاثاء من توزيع جميع سكنات البيع بالإيجار المقررة لشهر  أبريل والمقدرة بحوالي 3.000 وحدة بالعاصمة  حسبما علم لدى مصدر مسؤول بوزارة  السكن والعمران والمدينة.

وتشمل هذه الحصة 911 سكن في موقع سمروني  480 سكن في موقع اولاد فايت  1.200  سكن في موقع الرغاية  و 292 سكن في موقع عين المالحة  حسب نفس المصدر.

وكانت وكالة عدل شرعت مطلع أبريل في عملية جديدة لتسليم مفاتيح شقق البيع  بالإيجار في إطار استكمال برنامجها الذي يستهدف في مرحلة أولى مكتتبي  2001-2002.

وستكون هذه العملية متبوعة بثلاث عمليات أخرى تشمل 7.000 سكن نهاية أبريل  الجاري و 8.000 سكن نهاية مايو المقبل وكذا 22.000 سكن شهر يونيو في مختلف  ولايات الوطن.

ويبلغ بالتالي إجمالي العمليات الأربع 40.000 الف وحدة موجهة أساسا لمكتتبي  2001-2001 قبل نهاية السداسي الأول ل2017.

الانتهاء يوم الثلاثاء من توزيع حصة من 3.000 سكن "عدل"
  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 132 مرة   شارك

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