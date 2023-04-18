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انعقاد الاجتماع السنوي عالي المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هذا الثلاثاء ببروكسل

  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 13:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرات

الجزائر - سيترأس وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مناصفة مع  المحافظ الأوروبي المكلف بالبيئة والطاقة ميغيل أرياس كانيتي هذا الثلاثاء  بالعاصمة البلجيكية بروكسل أشغال الاجتماع السنوي عالي المستوى بين الجزائر  والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.  

وسيتم خلال هذا الاجتماع دراسة تقرير النشاط الخاص بالشراكة الاستراتيجية بين  الجزائر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى "الأفاق والأولويات والنشاطات  المستقبلية خاصة في ميدان تسهيل الاستثمارات في مجال استكشاف وإنتاج الغاز  الطبيعي في الجزائر".

كما سيتم بذات المناسبة التطرق إلى  "الطاقات المتجددة  والفعالية الطاقوية  وتنظيم لقاءات أعمال"، يضيف البيان.

من جانب آخر، من المنتظر أن يعقد السيد بوطرفة اجتماعا مع المحافظ الأوروبي على هامش اللقاء. 

انعقاد الاجتماع السنوي عالي المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي هذا الثلاثاء ببروكسل
  أدرج يـوم : الأحد, 09 نيسان/أبريل 2017 13:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرة   شارك

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