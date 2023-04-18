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السيد الغازي يشارك في الدورة ال 44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

  أدرج يـوم : السبت, 08 نيسان/أبريل 2017 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات

الجزائر يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي   محمد الغازي  في أشغال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة  في الفترة الممتدة من 9 الى 16 أبريل الجاري  حسب ما أورده اليوم السبت بيان  لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم خلال هذه الدورة دراسة تقرير المدير العام للمنظمة  العربية للعمل حول موضوع "التدريب المهني كركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية  المستدامة آفاق 2030 في الوطن العربي" بالإضافة إلى مناقشة مذكرة المدير العام  لمكتب العمل العربي التي سيعرضها خلال الدورة ال 106 لمؤتمر العمل الدولي  المزمع عقدها بجنيف في يونيو القادم.

وسيتناول المؤتمر أيضا بندين فنيين حول "زيادة الأعمال ودورها في التنمية  والنهوض بالتشغيل" وكذا "تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية  المستدامة".

كما سيتم "تقديم تقرير مفصل عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل  واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين  وشؤون عمل المرأة العربية" بالإضافة الى "مواضيع أخرى ذات صلة بقطاعي العمل  والتشغيل  على غرار ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل وتعزيز  دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة التي تستهدف الاستثمار  في قدرات المرأة وإعطائها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج  النمو الاقتصادي".

للإشارة سيقود السيد محمد الغازي وفدا ثلاثي التشكيلة (حكومة-أرباب عمل-عمال)  وسيجري لقاءات مع نظرائه العرب  بالإضافة إلى المدير العام للمنظمة العربية  للعمل.

السيد الغازي يشارك في الدورة ال 44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
  أدرج يـوم : السبت, 08 نيسان/أبريل 2017 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

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