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بوطرفة يدرس مع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية تمويل المشاريع في الطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 نيسان/أبريل 2017 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرات

الجزائر  - تطرق وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الخميس  بالجزائر العاصمة رفقة المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو إلى  فرص تمويل مشاريع التنمية في الطاقات المتجددة حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان استنادا إلى ذات المصدر إلى "مواضيع مختلفة تتعلق بإشكاليات و  فرص تمويل مشاريع لتنويع الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة".

و ذكر الوزير بمشروع 4.000 ميغاواط من الصفائح الضوئية الفولطية التي ستطلقه  الجزائر قريبا و المتكون من ثلاثة أجزاء بحوالي 1.300 ميغاواط لكل واحد. و أبرز السيد بوطرفة إرادة الحكومة في صناعة التجهيزات في الجزائر وترقية  تقنيات تسيير المشاريع محليا.

و أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة يتطلع إلى جعل من مشروع 4000 ميغاواط عاملا  حقيقيا لتطوير فرص الاستثمار و الأعمال في إفريقيا.

و أبدت مؤسسات مالية دولية أخرى على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها في  المشاركة في تجسيد هذا المشروع.

و أبرز وزير الطاقة أهمية مخطط التنمية لمجمع سونلغاز لاسيما في مجال نقل  الكهرباء و مشروع عصرنة التقسيم الوطني الخاص بالإدماج المسبق للطاقات  المتجددة في النظام الكهربائي.

بوطرفة يدرس مع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية تمويل المشاريع في الطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 نيسان/أبريل 2017 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 103 مرة   شارك

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