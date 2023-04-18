اتفاق بين وزارة التكوين المهني ولافارج هولسيم-الجزائر

الجزائر - وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع مجمع لافارج هولسيم-الجزائر على اتفاق شراكة من أجل تكوين متربصين ومكونين جزائريين في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في البناء.

وسيسمح هذا الاتفاق للمتربصين "باكتشاف تقنيات الخرسانة المعتمدة من طرف رواد البناء في العالم" حسب ما صرحت به السيدة وردية خالدي مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق بالوزارة خلال مراسم توقيع نظمت على هامش ندوة حول تقنيات البناء الحديثة.

وأضافت أن الهدف من هذه الشراكة هو "تلبية طلبات سوق العمل في الجزائر في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد الجزائر وضعا خاصا" مؤكدة في هذا الصدد أنه على مجمعات العمل الاجتماع مع ممثلي لافارج هولسيم من أجل "مراجعة البرنامج الوطني للتكوين في البناء وتقنيات الخرسانة".

كما صرحت السيدة وردية قائلة "علينا المضي قدما من اجل مواكبة هذا القطاع المهم" وأضافت أن المكونين والأساتذة سيستفيدون من "تكوين خاص في مخابر لافارج هولسيم" قصد اكتشاف التقنيات الحديثة.

من جهة أخرى تواصل الوزارة سلسلة التوعية عبر كامل التراب الوطني حيث تعرض ورشات تقنية وأيام إعلامية حول شعبة البناء وأهميتها للاقتصاد الوطني. و قالت السيدة خالدي أن هذه التظاهرة المخصصة لاستقطاب الشباب نحو مهن البناء ستتواصل إلى غاية شهر يوليو المقبل. و جمع اللقاء المنعقد تحت شعار "الخرسانة في مواجهة تحديات البناء" خبراء و مهندسين حيث ناقشوا مسألة الحلول الجديدة للبناء و تصميم زلزالي مع استعمال متقدم للخرسانة.

و صرح الرئيس المدير العام لمجمع لافارج هولسيم أن المؤسسة سترفع انتاجها للإسمنت هذه السنة بنسبة 16 % مقارنة بسنة 2016.

و يملك مجمع لافارج هولسيم مصنعين للإسمنت بالمسيلة و عكاز (معسكر) و سيلاس ببسكرة بالشراكة مع المجمع الصناعي سواكري و بسعة انتاج إجمالية تبلغ 11,5 مليون طن سنويا. و تتولى مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) تسيير مصنع الإسمنت بمنطقة مفتاح بسعة انتاج 1,5 مليون طن.

إضافة إلى ذلك تم تنظيم عدة ورشات أثناء هذا اللقاء حول "العتاد الأبيض" و "الحلول الفنية" و "الحلول الصناعية و الطرق". و بهذه المناسبة أعلن مجمع لافارج هولسيم عن منح الجائزة الكبرى للهندسة التي نظمتها بالتضامن مع المدرسة متعددة التقنيات للهندسة المعمارية و العمران للطالب خليفي محمد زكريا عرفانا لمشروعه بعنوان "برج النمو". و فاز الطالبان خولة عبد الرؤوف و وزان أحمد بالجائزتين الثانية و الثالثة على التوالي.