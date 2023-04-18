"العمل منصب على تبسيط الإجراءات و تسهيل الاستثمار في قطاع السياحة"

سطيف - أكد وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، اليوم الخميس خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية سطيف أن "عمل قطاعه منصب على تبسيط الإجراءات و تسهيل الاستثمار في قطاع السياحة".

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقب هذه الزيارة التي دشن و تفقد خلالها عديد المشاريع الخاصة بقطاعه أن مصالح وزارته تعمل حاليا على "توجيه الاستثمار و تبسيط الإجراءات و توفير كل الظروف و الشروط لتمكين المستثمرين في قطاع السياحة من تجسيد مشاريعهم" .

وأفاد السيد نوري بأن قطاعه وافق منذ سنة 2016 و إلى غاية اليوم على أكثر من 1674 مشروعا و أن هناك 548 مشروعا في طور الإنجاز منها أكثر من 100 مشروع قاربت الأشغال فيها على نهايتها و هي من طراز و معايير عالمية.

كما إعتبر أن قضية تطوير قطاع السياحة لا يقتصر على بناء الهياكل فحسب بل هناك أمور أخرى -كما قال- تتمثل في تكوين الإطارات و اليد العاملة المختصة لأنه لا فائدة من إنجاز مشاريع و مؤسسات إن لم "نرافقها" بيد عاملة مؤهلة ومختصة تقدم للزبون أحسن الخدمات الفندقية و السياحية على حد تعبيره.

وكشف السيد نوري عن وجود عجز في هذا المجال و أن مصالحه تسعى لتوسيع التكوين والرفع من عدد المتكونين قصد الاستجابة لطلبات المتعاملين، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود عديد الورشات المتعلقة بتسهيل الإجراءات لإنشاء الوكالات السياحية قبل أن يؤكد أن كل القيود التي كان يعاني منها المتعاملون في هذا الميدان تم تجاوزها و أن هناك مرسوما تنفيذيا سيوقعه الوزير الأول في الأيام القليلة القادمة سيسمح بتبسيط هذه الإجراءات .

كما دعا وزير التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية بالمناسبة إلى ضرورة العمل سويا للرفع من القدرات الوطنية المتاحة وتدارك العجز المسجل في المؤسسات الفندقية و القضاء على الممارسات التي أضرت بنوعية الخدمات .

وقد تعزز قطاع السياحة خلال هذه الزيارة بعديد الهياكل السياحية الجديدة، حيث أشرف الوزير على تدشين6 فنادق على غرار فندقي إبيس و نوفوتال و فندق "الشارع الذهبي" و فندق "نوفا" بوسط مدينة سطيف و فندق المؤسسة الحموية عزام بدائرة حمام السخنة و المقر الجديد لمديرية السياحة و الصناعة التقليدية بالإضافة إلى معاينته أشغال إنجاز فندق "أعراب مبروك" بحمام السخنة كذلك .

كما عاين الوزير ورشة إنجاز فندق للسلسلة العالمية ماريوت (5 نجوم) سيسلم بمناسبة عيد الشباب و الاستقلال (5 يوليو 2017 )، حسب ما أكده القائمون على هذا المشروع المحاذي للمركز التجاري "حديقة التسوق" المعروف باسم بارك مول الذي طاف فيه الوزير و عاين عديد محلاته على غرار محل الشموع الفنية و جناح عرض أعمال الفنون التشكيلية.