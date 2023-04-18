الجزائر-فرنسا: التوقيع على عشر اتفاقات تعاون في العديد من المجالات

الجزائر- وقعت الجزائر و فرنسا اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على 10 اتفاقات و مذكرات شراكة و تعاون مؤسساتي في مختلف المجالات بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إلى الجزائر.

و تتعلق هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي، أساسا بقطاعات الطاقة و الطاقات المتجددة و الصناعة الغذائية و التكوين المهني و التعليم العالي.

و من بين هذه الاتفاقات الموقعة بروتوكول اتفاق من أجل إنشاء وحدة لصناعة المولدات الكهربائية ذات الضغط المتوسط و المنخفض و كذا خزانات حماية أنظمة التحكم بين مجمعي ايليك-الجزائر و شنايدر اليكتريك المتخصص في تسيير الطاقة و الاتوماتيك.

و من المقرر إنشاء المصنع المستقبلي بسيدي بلعباس على مستوى موقع "ايني" و هي فرع لمجموعة ايليك-الجزائر.

و في الصناعة الميكانيكية تم ابرام مذكرة اتفاق تعاون بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و مصنع تركيب و صيانة التراموي (سيتال) و الشركة الفرنسية "ألستوم"، قصد توحيد كفاءات المؤسسات الثلاثة لإنجاز مشاريع حافلات كهربائية.

و في فرع الصناعات الغذائية تم التوقيع على ثلاث اتفاقات بين مؤسسات خاصة جزائرية و فرنسية و يتعلق الأمر باتفاق لإنشاء بولاية وهران مصنع لإنتاج الخميرة و مواد مشتقة بطاقة 25.000 طن/ سنويا بين المجموعة الجزائرية "اغروديف" و الشركة الفرنسية "لوزافر".

كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول لإنشاء مصنع للإنتاج الصناعي و توظيب و تسويق بالجزائر و في الخارج منتوجات لعلامة لوسيور (مجموعة ابريل) مع المجموعة الجزائرية للصناعة الغذائية "جادي".

و تم التوقيع أيضا على اتفاقية مساعدة على تسيير المشاريع بين مجموعة افريل و المجموعة الجزائرية "سيم" لجلب الخبرة للمجموعة الجزائرية في مشروعها لإنشاء مصنع لتحويل حبوب الصوجا.

و على الصعيد المؤسساتي تم التوقيع على اتفاقية تمويل بين وزارة المالية و الوكالة الفرنسية للتنمية من اجل إعادة تمويل صندوق الدراسات و تعزيز الطاقات بمبلغ 5ر1 مليون اورو.

وسيسمح هذا الصندوق بتمويل البحوث والتحضيرات الخاصة بالمشاريع اللازمة لتطوير النموذج الاقتصادي للنمو خاصة في ميادين تحويل الطاقة والنقل إضافة إلى التنوع الاقتصادي.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على رسالة نوايا بين مركز تطوير الطاقات المتجددة والمفوضية الفرنسية للطاقة الذرية والطاقات البديلة من أجل خلق مناخ يتماشى مع تطوير تعاون دائم بين الهيئتين.

وفي مجال التعليم العالي والتكوين المهني تم التوقيع بالأحرف الأولى على رسالة نوايا بين جامعة تلمسان وجامعة رين 1 إضافة إلى ابرام اتفاقية إطار تخص معاهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.

علاوة على ذلك تم التوقيع على إعلان اتفاق بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ونادي المقاولين والصناعيين للمتيجة و مؤسسة "بيليون" وثانوية "آربز كارم دويوناكس (فرنسا) من أجل إنشاء مركز تكوين في الصناعات البلاستيكية.

للتذكير يقوم السيد كازنوف بزيارة عمل إلى الجزائر لمدة يومين ابتداء من يوم الأربعاء في إطار تقليد التشاور القائم بين البلدين.