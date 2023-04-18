فرق رقابة تجارية مختلطة بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة لضبط الأسواق

الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري لإنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة بين القطاعين لمراقبة الأسواق و المحلات و ضبط السوق.

و جرى الإمضاء على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة والذي حضره إطارات و ممثلون عن مختلف القطاعات و الأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية منها التجارة والفلاحة و الصحة و الداخلية و العدل و الشؤون الدينية و الضرائب و الجمارك و الدرك الوطني و الأمن الوطني.

و وقع على الاتفاقية كل من وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم.

و سيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة تضم اعوان رقابة من القطاعين مهمتها النزول الى الميدان لمراقبة الاسواق و المحلات و ضبط السوق سواء من حيث النوعية أو الأسعار.

و قال السيد تبون في هذا الصدد أن هذه الفرق ستشرع في العمل قريبا لمراقبة النوعية و الأسعار على مستوى الاسواق و هذا في إطار إستراتيجية محاربة الغش و المضاربة و ارتفاع الأسعار.

كما أضاف السيد تبون أنه و زيادة على هذه الفرق و 10.000 عون مراقبة التابعين لوزارة التجارة سيتم إنشاء فرق رقابة أخرى تضم أعوان وزارة التجارة و أعوان من قطاعات أخرى كالصحة و المالية و الجمارك و الضرائب لنفس الأهداف.

و ذكر السيد تبون أن سياسة السلطات العمومية في ضبط السوق قد تعززت في السنوات الأخيرة بعدة إجراءات قانونية و عملية ذاكرا على سبيل المثال برنامج وزارة التجارة الذي تم من خلاله توظيف 7.000 عون من خريجي الجامعات ضمن جهاز الرقابة و اقتناء 555 سيارة لفائدة الأعوان من اجل ضمان تغطية شاملة لكامل أرجاء الوطن.