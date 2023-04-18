القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر "مقلق"

  أدرج يـوم : الخميس, 06 نيسان/أبريل 2017 14:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات

الجزائر- اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس  بالجزائر أن المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات  الثلاثة الأخيرة يعد أمرا "مقلقا" كونه يتناقض و الطموح في بلوغ شراكة ثنائية  إستراتيجية.

و قال السيد سلال خلال اجتماع مع الوزير الأول الفرنسي  بيرنار كازنوف  شمل أعضاء الوفدين "لابد من الإشارة إلى المنحى التنازلي المقلق لمستوى  الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و هو ما يتناقض و  طموحنا المشترك في بلوغ شراكة إستراتيجية خصوصا في القطاع الصناعي".

و تمثل الهدف من هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة إلى "تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية أكثر و العمل على تكثيفها و تطويرها في المجالات  التي يتطلب فيها التعاون بين بلدينا حركية و مبادرات أكبر"  حسب السيد سلال.

و بخصوص الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية   أكد الوزير الأول أن هذه الدورة المقررة بالجزائر "ستعقد خلال السداسي الثاني  2017".

و من المقرر خلال هذه الدورة  أن "استئناف و استكمال عدد من مشاريع  الشراكة الاقتصادية الواسعة النطاق" يقول السيد سلال.

و أضاف الوزير الأول "يجب علينا أن نعكف دون انتظار على التفكير معا في  سبل إثراء خارطة طريق تحدد محاور عمل التعاون و الشراكة بين بلدينا".

و ذكر السيد سلال بهذا الخصوص بتأسيس اللجنة المختلطة الاقتصادية  الجزائرية-الفرنسية التي سمحت  كما قال  ب " تدعيم علاقات التعاون بين البلدين  من خلال تجسيد عدة شركات مختلطة تمس أساسا قطاع الصناعة و النقل و الصناعة  الغذائية و التكوين في مجال التسيير على غرار تدشين مصنع صناعة سيارات رونو  بوهران".

و قد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري كل من وزير الدولة  وزير  الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الصناعة و المناجم عبد  السلام بوشوارب و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و وزير الداخلية و الجماعات  المحلة نور الدين بدوي و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى.

أما عن الجانب الفرنسي فقد حضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية  كلود بارتولون و سفير فرنسا بالجزائر بيرنار ايميي و رئيس مجموعة الصداقة  فرنسا-الجزائر جان-بيار شوفانمان.

 

المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر "مقلق"
  أدرج يـوم : الخميس, 06 نيسان/أبريل 2017 14:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود