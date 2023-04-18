المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر "مقلق"

الجزائر- اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر أن المنحى التنازلي للاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يعد أمرا "مقلقا" كونه يتناقض و الطموح في بلوغ شراكة ثنائية إستراتيجية.

و قال السيد سلال خلال اجتماع مع الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف شمل أعضاء الوفدين "لابد من الإشارة إلى المنحى التنازلي المقلق لمستوى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و هو ما يتناقض و طموحنا المشترك في بلوغ شراكة إستراتيجية خصوصا في القطاع الصناعي".

و تمثل الهدف من هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة إلى "تعزيز العلاقات الجزائرية-الفرنسية أكثر و العمل على تكثيفها و تطويرها في المجالات التي يتطلب فيها التعاون بين بلدينا حركية و مبادرات أكبر" حسب السيد سلال.

و بخصوص الدورة الرابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية أكد الوزير الأول أن هذه الدورة المقررة بالجزائر "ستعقد خلال السداسي الثاني 2017".

و من المقرر خلال هذه الدورة أن "استئناف و استكمال عدد من مشاريع الشراكة الاقتصادية الواسعة النطاق" يقول السيد سلال.

و أضاف الوزير الأول "يجب علينا أن نعكف دون انتظار على التفكير معا في سبل إثراء خارطة طريق تحدد محاور عمل التعاون و الشراكة بين بلدينا".

و ذكر السيد سلال بهذا الخصوص بتأسيس اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي سمحت كما قال ب " تدعيم علاقات التعاون بين البلدين من خلال تجسيد عدة شركات مختلطة تمس أساسا قطاع الصناعة و النقل و الصناعة الغذائية و التكوين في مجال التسيير على غرار تدشين مصنع صناعة سيارات رونو بوهران".

و قد حضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و وزير الداخلية و الجماعات المحلة نور الدين بدوي و وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى.

أما عن الجانب الفرنسي فقد حضر الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون و سفير فرنسا بالجزائر بيرنار ايميي و رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-الجزائر جان-بيار شوفانمان.