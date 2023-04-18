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بوطرفة يبحث مع المديرة العامة لمجمع "أنجي" الفرنسي التعاون في مجال الغاز

  أدرج يـوم : الخميس, 06 نيسان/أبريل 2017 13:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات

الجزائر  - بحث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مع المديرة  العامة لمجمع "أنجي" (جي دي أف سواز سابقا) الفرنسي ايزابيل كوشار العلاقات  بين "أنجي" و"سوناطراك" في مجال الغاز وآفاق التعاون بين الشركتين حسبما أفاد  به يوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين تطرقا إلى "وضع السوق الدولية للغاز  الطبيعي وتطورها" وكذا إلى "فرص الأعمال وآفاق الاستثمار في مشاريع مهيكلة في  الجزائر".

وأضاف البيان أن المحادثات بين السيد بوطرفة والمديرة العامة لمجمع  "أنجي" دارت أساسا حول مشروع انجاز منشآت لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة  الشمسية بقدرة 4.050 ميغاواط ذروة موزعة على ثلاثة (3) حصص بحوالي 1.350  ميغاواط ذروة للحصة الواحدة ومشروع يستدعي انجاز استثمارات في المجال  الصناعي.

بوطرفة يبحث مع المديرة العامة لمجمع "أنجي" الفرنسي التعاون في مجال الغاز
  أدرج يـوم : الخميس, 06 نيسان/أبريل 2017 13:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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