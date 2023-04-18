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مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية طور الإعداد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرات

غيزان- أفاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة  محمد العيد بن عمر اليوم الأربعاء بغليزان أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد مشروع  للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية.

و أوضح السيد بن عمر في تصريح لوأج على هامش الملتقى الوطني حول "  الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول " أن الغرفة الجزائرية للتجارة  و الصناعة تنوى من خلال هذه البطاقية "طرح اقتراحات علمية جديدة خاصة بتطوير  الأقاليم و مختلف قطاعات النشاط غبر الوطن"    ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة أكثر  تنافسية "لتحقيق تحول اقتصادي".

و ابرز أن الهدف من اللقاء الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما  بعد البترول" المنظم بغليزان هو الوصول إلى نقاش بناء "يسمح باستخلاص الأفكار  و الاقتراحات الجديدة التي سيتم رفعها إلى السلطات على اعلي مستوى".

للإشارة قد حضر هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة " مينا"  لغليزان بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة رؤساء و مدراء غرف  التجارة و الصناعة لمختلف ولايات الوطن إلى جانب متعاملين اقتصاديين و ممثلي  البنوك و التأمينات وأجهزة دعم وتشغيل الشباب.

مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية طور الإعداد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرة   شارك

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