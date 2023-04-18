مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية طور الإعداد

غيزان- أفاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر اليوم الأربعاء بغليزان أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد مشروع للبطاقية الوطنية للإمكانات الاقتصادية و الاستثمارية.

و أوضح السيد بن عمر في تصريح لوأج على هامش الملتقى الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول " أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تنوى من خلال هذه البطاقية "طرح اقتراحات علمية جديدة خاصة بتطوير الأقاليم و مختلف قطاعات النشاط غبر الوطن" ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة أكثر تنافسية "لتحقيق تحول اقتصادي".

و ابرز أن الهدف من اللقاء الوطني حول " الإستراتجية الجديدة للاستثمار ما بعد البترول" المنظم بغليزان هو الوصول إلى نقاش بناء "يسمح باستخلاص الأفكار و الاقتراحات الجديدة التي سيتم رفعها إلى السلطات على اعلي مستوى".

للإشارة قد حضر هذا اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة " مينا" لغليزان بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة رؤساء و مدراء غرف التجارة و الصناعة لمختلف ولايات الوطن إلى جانب متعاملين اقتصاديين و ممثلي البنوك و التأمينات وأجهزة دعم وتشغيل الشباب.