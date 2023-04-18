بابا عمي بمالطا للمشاركة في اجتماع وزراء المالية لمنتدى الحوار 5 + 5 لدول غربي المتوسط

الجزائر - يشارك وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الخميس بمالطا في اجتماع وزراء المالية لمنتدى الحوار 5 + 5 لدول غربي البحر الأبيض المتوسط والذي سيبحث بشكل خاص كيفية تعزيز الاستثمار وتمويله في هذه المنطقة حسب ما جاء يوم الأربعاء في بيان للوزارة.

و سيترأس السيد بابا عمي هذا الاجتماع مناصفة مع نظيره الفرنسي ميشال سابان كون الجزائر تضمن حاليا الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى.

كما سيناقش وزراء المالية لمجموعة 5+5 كيفية تحفيز اقتصادات المنطقة من خلال خلق بيئة استثمارية مواتية مثل الاستقرار السياسي وتنمية البنية التحتية الجيدة والحصول على التمويل. و إضافة إلى ذلك سيقوم الوزراء المعنيون باستكشاف سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين دول 5+5 في قطاعات أخرى.

و يضم هذا اللقاء وزراء مالية دول الضفة الشمالية لغرب البحر الأبيض المتوسط ??(إيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال واسبانيا) ودول اتحاد المغرب العربي (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) كما سيعرف الاجتماع مشاركة بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

و ستسمح مشاركة الجهات المانحة الناشطة في المنطقة بتناول السبل التي يمكن من خلالها توفير التمويل والمساعدة التقنية للقطاع الخاص في المنطقة وفق البيان.

و يأتي انعقاد هذا اللقاء عقب اجتماع أول نظم في باريس في يناير 2017 والذي شهد إطلاق الحوار في مجال التعاون المالي بين وزارات المالية لبلدان 5+5.