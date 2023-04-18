ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 2ر9 بالمائة في 2016

الجزائر - أكد وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الثلاثاء بالجزائر أن الإيرادات الجبائية ارتفعت ب 2ر9 بالمائة في 2016 مؤكدا ان هذه الزيادة تمثل 121 بالمائة من الهدف المسطر في قانون المالية 2016.

و قال الوزير خلال لقاء وطني ضم إطارات المديرية العامة للضرائب حضره كل من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالإقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن تحسن تحصيل الجباية يعكس "نتائج ملموسة لكنها تبقى غير كافية".

و نوه السيد بابا عمي ب "الجهد المتميز" المبذول من قبل كافة أعوان و إطارات الضرائب مشددا على ان عائد بعض الضرائب و الرسوم لا يزال "دون التوقعات مما يستدعي إعادة بعض التوازنات من اجل تعبئة احسن و افضل للمورد الجبائي".

في هذا الصدد اشار الوزير الى عائد الرسم على القيمة المضافة الذي عرف حسبه "شيئا من الركود" مضيفا أن مداخيل هذا الرسم لا تمثل سوى 5 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني الخام بينما تصل هذه النسبة الى 15 بالمائة في الإقتصادات المماثلة للإقتصاد الوطني.

وشدد السيد بابا عمي على ضرورة العمل على "ضمان التعبئة المثلى للموارد الجبائية و توسيع الوعاء الضريبي و المتابعة الصارمة لتحسين تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم" بهدف الوصول الى "تحسين تغطية النفقات العامة بالجباية العادية و التخفيف من التبعية للجباية البترولية".

ويشكل تعزيز نظام المراقبة ومكافحة الغش و التهرب الجبائيين عاملا آخر لتحسين التحصيل الجبائي بتكريس المساواة امام الضرائب و تحسين مناخ الاعمال حسب السيد بابا عمي الذي دعا إطارات و أعوان الجباية الى التركيز على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لدافع الضريبة.

و اعتبر الوزير في هذا الشأن أن إطلاق الخدمات الرقمية لفائدة المؤسسات المؤهلة لدى مديرية كبريات المؤسسات سيعزز برنامج عصرنة المالية الذي تمت مباشرته منذ سنوات ما سيسمح بتعميم الفعالية و الشفافية.

و بخصوص إجتماع إطارات المديرية العامة للضرائب الذي يدوم ثلاثة أيام قال الوزير انه سيتطرق للقضايا المتعلقة بالجباية و كذا الخطط و الادوات الواجب وضعها من أجل إدارة جبائية عصرية و فعالة قريبة من انشغالات المواطن و تستند الى أدوات عصرية.

كما سيسمح هذا اللقاء حسبه بتقييم الاعمال المنجزة في 2016 و تحديد برنامج 2017 الواجب تكريسه في إطار المخطط الإستراتيجي للمديرية العامة للضرائب 2015-2019.

= ارتفاع عائدات الجباية العادية ب 6 بالمائة =

من جهته أكد المدير العام للضرائب على هامش اللقاء أن ايرادات الجباية العادية في 2016 كانت "اكبر بقليل" من الهدف المسطر حيث ارتفعت ب 6 بالمائة و هو رقم مهم بالنظر لتراجع اسعار النفط.

وفي هذا الصدد قال السيد راوية أن تحصيل الضرائب قد عرف ارتفاعا واضحا منذ 2012 في ايرادات الجباية العادية حيث انتقلت من 1.363 مليار دج في 2012 الى 3.075 مليار دج في 2016.

و بخصوص سؤال حول نسبة التهرب الضريبي رد المسؤول "أنه من الصعب الحصول على ارقام دقيقة في هذا الصدد" و ان هدف ادراة الضرائب هو "تطوير العلاقات الجبائية لتعميم الإمتثال الطوعي للضريبة".